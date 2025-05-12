Російський уряд пообіцяв обігнати СРСР за масштабами суднобудування

Уряд Росії після спроби наздогнати авіапром СРСР запропонував різко збільшити будівництво кораблів і замінити флот, побудований у період розквіту верфей СРСР.

Про це заявив перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров, передає The Moscow Times.

"У базовому сценарії стратегії [розвитку суднобудування] до 2036 року на російських верфях передбачається будівництво понад 1,6 тис. одиниць цивільних суден та морської техніки", – сказав Мантуров.

Він також розповів про вихід із ладу суден, збудованих у 70-80-ті роки минулого століття, і заявив про необхідність їх заміни.

Мантуров додав, що в пріоритеті – будівництво криголамів, суден для "Північного морського шляху" та транспортного коридору "Північ – Південь" та розвиток великотоннажних проєктів, включно з нафтотанкерами.

Втім, плани Мантурова стосовно введення в експлуатацію близько 160 суден на рік виглядають амбітними на тлі того, що будівництво суден у Росії стагнує. Сукупна вартість зданих у 2024 році суден скоротилася рік до року на 8,7%, до 301,4 млрд руб.

У 2024 році на російських верфях було побудовано 20 переважно невеликих пасажирських суден різних типів і 12 одиниць суховантажного флоту.

У СРСР одним із найкращих періодів вважаються 1971-1975 роки, коли було вироблено близько 215 великих транспортних суден, або близько 43 великих кораблів на рік.

У травні минулого року повідомлялося, що строки завершення будівництва першого російського надпотужного атомного криголама "Росія", який будується на верфі "Звєзда", перенесли з 2027 року на 2030 рік.

До того стало відомо, що російський уряд урізав видатки федерального бюджету у 2024-2026 роках на будівництво нових атомних криголамів на тлі рекордного зростання видатків на розв'язану Росією війну проти України.