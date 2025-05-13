РУС
Не только ракеты: Россия наращивает производство танков, артиллерии, взрывчатки, БПЛА и авиации, - The Economist

Россия не сможет выжить без военной экономики

Россия заменяет войска, танки и боеприпасы "беспрецедентными темпами". В этом году ее заводы выпустят 1500 танков, 3000 бронетехники, 250 000 снарядов в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

Производство танков и артиллерии

В поле зрения The Economis попал Омский танковый завод. Он один из крупнейших в России и круглосуточно занимается модернизацией старых танков Т-80.

Удалось установить, что уровень активности на этом объекте несколько возрос перед 24 февраля 2022 года, а затем - снизился.

После полномасштабного вторжения активность на заводе начала резко расти. С середины 2023 года она остается особенно высокой.

На еще одном из крупнейших танковых заводов России "Уралвагонзавод" активность значительно возросла в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Такой же "бум" активности зафиксирован на Арзамасском заводе, "Курганмашзаводе" и "Мотовилисе", которые изготавливают бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

В The Economist также заметили рост активности на Екатеринбургском заводе №9, который занимается производством стволов для гаубиц и танков, а также производстве "Новатор", которое производит баллистические ракеты "Искандер" и расположено рядом.

Такая же ситуация с работой Волгоградского завода "Титан-Барикады", который строит пусковые установки "Искандер", и НПО "Сплав" в Туле - там разрабатывают ракеты "Град", "Ураган" и "Смерч".

Производство взрывчатых веществ и дронов в России

Сейчас Россия производит за год не менее 3 миллионов снарядов. Больше всего этим занимается Свердловский завод в Дзержинске. Там, в частности, производят химикаты для артснарядов и КАБов. Объемы производимой продукции на этом объекте значительно выросли за последние несколько месяцев.

По словам эксперта из Бирмингемского университета Джулиана Купера, масштабировали свое производство и на предприятии "Сельмаш" в Кирове. Их продукция - корпуса для боеприпасов.

Заметен рост производства на заводе "Алабуга" в Татарстане. Там занимаются изготовлением беспилотников.

Активность зафиксирована также в соседнем аэропорту Бегишево.

Другие объекты, где возросла активность

Издание также проанализировало активность в городе Бийск. Там расположен завод по производству олеума, который применяют для производства взрывчатки.

Также заметен рост среднесуточного движения транспорта между спальными зонами и районами с химическими заводами. В 2023 году речь идет о 19%. Также на 32% увеличилось время пребывания работников (2 и 3 смен) на одном месте.

Аналитики также обратились к приложению Strava. Оно продемонстрировало, что появились новые группы людей, которые занимаются бегом и ездой на велосипеде вблизи заводов. Это может свидетельствовать о том, что в районы, где они расположены, прибыли новые работники. К тому же стоимость аренды жилья за год растет на 21%.

Автор: 

+50
У нас потужні відосики
13.05.2025 07:40 Ответить
+31
Україна нарощує виробництво корупціонерів, яких потім експортують в інші країни світу у вигляді послів
13.05.2025 08:13 Ответить
+29
А в Україні тим часом ЗЄля потужно відповідає нарощуванням телемарафону, тротуарної плитки, мародерства та схематозів.
13.05.2025 07:56 Ответить
Ну,а Україна нарощує випуск балістики.Чи ні?(
13.05.2025 07:37 Ответить
У нас потужні відосики
13.05.2025 07:40 Ответить
Чому лише відосики? По три рази на місяць сама Ставка обговорює питання балістики. Мало,чи що?
13.05.2025 07:44 Ответить
Зараз хрипатий поїде в Туреччину, підпише капітуляцію, і тоді наші заводи теж почнуть працювати в три зміни "на блАгА родіни", Європу будем "АсвАбАждАть"
13.05.2025 07:51 Ответить
На параші такого немає. 1175 відосіків - параші ніколи нас не догнати.
13.05.2025 13:19 Ответить
Україна позаблокова , позасоюзна країна з маленьким населенням .
Взагалі те що тримається сама вже 12й рік проти такого ядерного монстра вже увійде в історію звитяги!
тому непотрібно сарказму
13.05.2025 07:42 Ответить
Чому не потрібно? Хоч паржом....
13.05.2025 07:47 Ответить
А чому непотрібно? Бо правда бобикам очі коле і їм хочеться тільки позитивні новини чути?
13.05.2025 08:20 Ответить
Ми "тримаємося" не самі.Самі ми б вже без бк весною 22р залишилися
13.05.2025 09:18 Ответить
Україна по площі - найбільша країна Європи з населенням 30 мільйонів - що достаньо багато для всього - це як ВСЕ населення двух Словаччин(2*5)+Чехія(10)+Угорщина(10) разом.
Стаття економіст заказна - кацапи на ослах їздять та самі признають що в росії стакфляція та падіння навіть военки - а ці західні журношлюхи знову цифри зі стелі малюють за кремлевські рублі... тфу.
13.05.2025 13:17 Ответить
Віримо в те в що хочемо вірити.
13.05.2025 13:21 Ответить
До чого тут віра?
Я привів офіційну статистику по населенню.
Заяви самим кацапів по ослах...
Про стакфляцію в росії пишуть офіційні ресурси та держслужбовці - той же ЦМАКП.
Ось тобі графік падфння виробницва від воєнного міністра білоусав.
13.05.2025 13:28 Ответить
Починаючи з квітня 2022 року постійне зростання...
13.05.2025 13:42 Ответить
За рахунок проїдання резервів росії. Тепер резервів немає.
Це і дурню зрозуміло - що різке зростання воєнки с початком війни може бути лише за рахунок резервів та дотацій держбюджету.
Всі інші галузі - біля нуля.
Це не я кажу - повно відео економічних експертів з аругментами самих держслужбовців ліліпутіна.
ДЕ танкові колони, що були на початку вторгення, якщо у ліліпутіна тисячами танкі виробляються?
Склади з танками ссср у ліліпутіна ПОРОЖНІ.
Хватить пудрити мозги вкидами про танкові ривки.
13.05.2025 13:58 Ответить
Я не заперечую, що криза там є. Криза завжди є, коли ти воюєш. Навіть у Трампа з його торговими війнами в економіці проблеми. Питання наскільки все погано? Читав минулого року відкрили три нові мости через Волгу. Такого навіть в совку не було. Не схоже на важку кризу. Експорт в 2024 теж перевершив імпорт (навіщо резерви?) А танкових колон не буде ні з одного ні з іншого боку поки не вирішать питання з дронами.
13.05.2025 14:14 Ответить
До чого тут трамп? Коня підковують жаба собі лапу тиче.
Мости відкрили? І що? На Курщині закрили.
Ану назви саме найбільше досягнення ліліпутіна або росії за 34 роки іі існування? Крим не чіпай. Жду!
при совку НЕБУЛО? Мости не відкривали при совку? Що ти мелеш?
Колон танків немає - бо немає танків для колон - і дрони тут нідочого.
Хватить пургу нести.
13.05.2025 14:52 Ответить
saimansay саме найбільше досягнення ліліпутіна або росії за 34 роки іі існування?
У промисловості або в будівництві?
saimansay Мости не відкривали при совку? Що ти мелеш?
Три великі мости протягом одного року - ні.
13.05.2025 15:24 Ответить
Тобі про "ослів" смішно?Ну то ржи,дибіле.Коли на сп ******* в броні,рюкзаком,хавчиком,бк,водою то віслюка би за щастя мав.Я велосипедом-тачкою горбом усе волік.Чи ти вважав що на сп на комфортабельному авто возять а баули нова пошта доставляє?Тобі,*****,смішно?Іди *****
13.05.2025 14:44 Ответить
Смішно? Де ти таке читав. ліліпутіну плакати треба - що західні журношлюхи на папері пишуть про тисячі танків а його кацапські найманці на ослах їздять...
Це Шекспірівська трагедія написана західними журношлюхами.
типовий ссср горбачова - все на папері - а на полицях магазинів пусто
13.05.2025 14:47 Ответить
Дибіл.Вимикай хоч інколи телемарафон.Пожалій телевізор
13.05.2025 15:42 Ответить
Де служив, солдате?
13.05.2025 15:54 Ответить
Перемога так перемога. Без грошей і зброї Заходу не протрималась би після 2022
13.05.2025 13:28 Ответить
Сама? Сама піздовата в тебе голова хіба шо
13.05.2025 16:13 Ответить
эта все трамп винават
13.05.2025 15:37 Ответить
Танків залишилось ще на 2-3 тижні
13.05.2025 07:39 Ответить
Чому не нарощують виробництво асфальту?
13.05.2025 07:46 Ответить
Під виробництво асфальту можна перепрофілювати військові заводи, від яких залишились руїни. Зняли навіть вікна, щоб здати на металобрухт віконні рами.
13.05.2025 09:58 Ответить
москалям це не допоможе
13.05.2025 07:54 Ответить
А в Україні тим часом ЗЄля потужно відповідає нарощуванням телемарафону, тротуарної плитки, мародерства та схематозів.
13.05.2025 07:56 Ответить
❗️русня запустила Шахеди з Криму - близько 8:30 - 9:00 ранку БПЛА можуть бути у нашому повітряному просторі
13.05.2025 07:58 Ответить
Вот так мала Україна нарощувати військове виробництво, але поки ми маємо Зеленського, ми можемо о це тільки мріяти .
13.05.2025 07:59 Ответить
Ага,тобі все патронів не вистарчає.Оборона -це не "патрони" а комплексне питання.Яке Порох вирішував а зе зупинив і поламав
13.05.2025 09:19 Ответить
Вже пізно мріяти. Час втрачено безповоротно.
13.05.2025 13:23 Ответить
Зате Україна вийшла на перше місце у Світі по закупівлі елітних авто!
13.05.2025 08:00 Ответить
В москалів ось ось все розвалиться. Та й сама москальщина зникне. Не варто було вливати в народ опіум неправдивої пропаганди. Протверезіння надто жорстоке
13.05.2025 08:03 Ответить
Пропаганди правдивої не буває, будь-яка пропаганда апріорі брехлива.
13.05.2025 08:21 Ответить
Україна нарощує виробництво корупціонерів, яких потім експортують в інші країни світу у вигляді послів
13.05.2025 08:13 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
13.05.2025 08:27 Ответить
Нігуя собі - а нам Австралія вже другий обіцяє передати 50 танків
13.05.2025 08:18 Ответить
якщо кожного дня працюють(1500÷365=4,109)
то це 4 танки в день🤔🤔🤔
Це взагалі реально???🤔🤔
13.05.2025 08:22 Ответить
Чому ні? Погугли скільки в день виробляють Камазів наприклад. Більше 100 штук точно. Відновити 4 танка це навіть дуже скромний темп.
13.05.2025 08:36 Ответить
Нерівняй камаза і танка.
Це неодне і теж.
13.05.2025 09:42 Ответить
Ну так 100 і 4 це теж не одне і те ж.
13.05.2025 13:57 Ответить
Типовий вкид журношлюх...
кацапи на ослах їздять... а економіка росії в стакфляції - а тут знову нереальну куйну на передодні Туреччини пишуть.
Просто західні журно-мразі.
13.05.2025 13:11 Ответить
Не буде руйнівних санкцій - через рік у кацапів зброї буде більше, ніж на початок війни...
І на жаль, ************...
13.05.2025 08:23 Ответить
Яких санкції? Не сміши. Іран та КНДР десятиліттями під санкціями живуть. І що? У них поменшало зброї? Ні, навпаки, ще побільшало. Нікого ще санкції не зупиняли і не зупинять.
13.05.2025 08:30 Ответить
А Україна готується до миру і вірить в мирну угоду з ******. Ню-ню...
13.05.2025 08:31 Ответить
У середині 2023-го Дмитро Медведєв у проміжку між системними запоями заявив, що російська армія 2024 року отримає 1 600 танків, або 133 танки на місяць. І загалом ці цифри цілком відповідають російським потужностям - але не виробничим, а ремонтним.
Тобто насправді йдеться про відновлення та модернізацію а не Виробництво.
13.05.2025 08:32 Ответить
Чому тоді захисники на фронті останній час неділями а то й місяцями можуть не бачити косолапу бронетехніку? Зате постійно бачать віслюків, дринчики, баггі та просто купу м'яса, йдучого на штурми пішки. Куди поділось все те восстановлєноє? Може тому, що кубишка восстановлєнія постійно скукожіваєтся, про що час від часу роблять огляди ті самі західні осінтери, наводячи супутникові фото баз зберігання совкової бронетехніки. А нову бронетехніку як робили поштучно так і продовжують робити.
13.05.2025 10:37 Ответить
ну бо зберігають, шоп the Economist порахували цілими
13.05.2025 14:56 Ответить
Купити газетку - дешевше чим побудувати танки. А лякалок у Європі дуже бояться. Вот і вся історія. Нам своє робити: Україну за три роки з 10 000 танкамине взяли
13.05.2025 14:55 Ответить
Мощные санкции, о которых в Европе бубнят уже 10 лет в действии.
13.05.2025 08:37 Ответить
А в Україні нарощують тренувальні центри для мусорів і виділяють гроші на асфальт
13.05.2025 08:40 Ответить
Санкції працюють. Потужно так...
13.05.2025 08:40 Ответить
Саме цікаве в тому що Європа серйозно готується що до 2030 року ***** нападе на Європу. При цьому та ж Європа штовхає Україну на мирну угоду з *****м. Тут і дурак розуміє що ***** піде на Європу тільки через Україну. Тобто Європа ціленаправлено штовхає Україну на мину угоду яку ***** точно порушить
13.05.2025 08:41 Ответить
Ні до чого вона не готується, а лише чекає. Бо нинішні європейські політики не спроможні соціальні видатки замінити на військові інвестиції. Інакше втратять рейтинги та залишаться без влади. Уповають на рижого американського дурня, штовхаючи "потужного лідера **********" в пащу агресора.
13.05.2025 08:52 Ответить
Я ж не казав що Європа готується воювати. Європа готується до окупації скоріше.
13.05.2025 09:21 Ответить
Не штовхає Європа Україну до миру. Навпаки, для початку переговорів висуває різні умови, знаючи наперед, що куйло на них ніколи не згодиться. І допомогу дозує, надає рівно стільки, щоб затягнути війну якнайдовше.
13.05.2025 09:04 Ответить
заспокоює одне, що "безпрецедентні і пекельні санкції" проти росії діють уже 3 роки, і постійно "посилюються"
13.05.2025 08:55 Ответить
До чого тут чужі санкції? Україна транспортує четвертий рік війни ворожу нафту через свою територію.
13.05.2025 13:27 Ответить
Не хочу пропадать я в Стамбуле турецком

Без любви и без славы, орденов и погон

Ах, графиня, поверьте наболевшему сердцу:

Я лишь в Вас и в Россию был страстно влюблен...
13.05.2025 09:01 Ответить
Ми всі дякуєм нашому президенту який проявив гуманність і не скористався тим,що РФ стягнула ППО 9 травня для захисту москви,оголивши інші обєкти.
13.05.2025 09:12 Ответить
Так модернизируют советские или выпускают НОВЫЕ танки?!!! Это две большие разницы. Если новые, то что дядь за санкции?! А если советские, то они уже далеко не бесконечны. Но и к ним вопрос о санкциях и их действенности остаётся!!!
13.05.2025 09:37 Ответить
"На Росії 1,5 тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють, і це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля, коли працює лінія виробництва, і що таке відновлення, коли танк знімають зі збереження, ремонтують, інколи модернізують і відправляють в зону бойових дій?! Це велика різниця"
https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html Чи дійсно РФ виробляє сотні танків на рік
13.05.2025 09:46 Ответить
Росія здатна виготовляти до 30 нових бойових літаків на рік.
https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html Скільки танків і літаків РФ виробляє щороку
13.05.2025 09:48 Ответить
але Україну не здатна взяти 4-й рік . ПиСи. ПІздююж це все про танки та літаки. Де вони?
13.05.2025 14:53 Ответить
У 2024 році в Росії було поставлено військам 11 (одинадцять!) САУ 2С44 Гіацинт-К
https://nv.ua/ukr/opinion/skilki-zbroji-viroblyaye-ukrajina-viyskoviy-ekspert-pro-krizu-artileriji-v-rf-50493924.html Що відбувається з виробництвом артсистем у Росії
13.05.2025 09:50 Ответить
чергова зрада від економіста.
тільки чомусь ні з осінтами, ні з реальним станом справ на болі бою усі ці жахи не сходяться. якшо на початку великої війни доля втрат танків і броньованої техніки серед усієї механізації складала 70-75%, то наразі - це 20%. ой, а шо сі стало? якшо трошки повернутися в реальність, то очікувана кількість відновлених танків за 25й рік становитиме десь 650-700 одиниць.
зі стрільном ситуація дещо краще. кацапи дійсно "виробляють" дуже багато корейського стрільна.
те саме і з корейськими коксанами. якшо у вас все так гарно зі стволами, то навіщо оце корейське лайно?
якшо у вас все так гарно з іскандерами, то навіщо вам корейські? навіщо вам іранські пускові, а?
на початку війни рашка відгружала по 70-80 крилатих ракет щотижня, а то і двічі на тиждень. тепер вони цього і раз на місяць дозволити не можуть.
єдине що відчуваєжться і дійсно є проблемою - щоночі випадає по 100+ шахедів. але це вже виключно зброя террору, що майже не має військової цінності.
13.05.2025 10:51 Ответить
Кожен день від шахедів гине десяток людей. На рік це тисячні цифри.
13.05.2025 12:27 Ответить
нажаль чи на щастя від шахедів не щодня гинуть і не десятки. але від дронів загалом, так, щодня. і це дійсно тисячі на рік.
13.05.2025 12:39 Ответить
untrollable якшо у вас все так гарно зі стволами, то навіщо оце корейське

Питання не коректне. Звучить як "якщо у вас багато грошей, навіщо вам ще більше?" або "якщо у вас є "Богдана", навіщо вам ще "Цезарі" і "Арчери"?"
13.05.2025 13:54 Ответить
питання як раз доречне. тому-що оте корейське одоробло не має автомата заряджання, має вкрай низьку точність, тиобто придатне лише для стрільби по площинам, має дуже повільне згортання і розгортання. тобто потребує набагато вищі витрати і набагато меншу ефективність.
тому тут скоріше: якшо у вас багато грошей, то навіщо вам зімбабвійські долари?
13.05.2025 14:04 Ответить
Зімбабвійські долари можна поміняти на американські, а одна хороша гармата + одна погана гармата краще, ніж просто одна хороша. Принаймні я не чув, щоб, наприклад, ВСУ від чогось відмовлялися. На війні все стане в нагоді.
13.05.2025 16:05 Ответить
це лише на перший погляд, а якшо вам для здачі зимбабвійських доларів треба винайняти вантажівку, десь це все діло зберігати, заправити солярою і здати по заниженому курсу... ну таке.
я якось не чув нічого про словенські т-55 і сподіваюся, що і не почую. шось там ше про болгарські бтр-80 було... ну може для угорського кордону і згодяться.
погана гармата краще за нічого, не тільки якшо ви можете не просто стріляти нею, але й влучати. чи краще коксани, за нічого? ну, суперечливо.
13.05.2025 16:41 Ответить
1500 танків у міс не випускав навіть ссср під час другої світової війни. Тут або пстшь, або 3 світова
13.05.2025 12:19 Ответить
В рік
13.05.2025 13:35 Ответить
Так выглядит действие санкций против кацапов. Запад рулит.
13.05.2025 12:36 Ответить
так ***** готується до миру! трамп побачив, що рф прагне мирного життя.
13.05.2025 13:00 Ответить
Дайте їм перемірія і зніміть санкції цим голубам мира і через рік-два вже буде не коаліція охочих а коаліція тих що залишилось
13.05.2025 14:25 Ответить
Все логічно, поки кремль як схиблений, нарощує темпи власного військового виробництва, наші слуги кремля мародерять армію мільярдами, виготовляють сотні тисяч недієздатних мін, пуляють 51 мільярд за кордон, ніби то для закупівлі зброї, а по факту собі в офшори, купляють за мільярди москальські реактори, а потім мудрому наріду з вумним хлєбалом крутять відосики з правильними словами і ******* мідьярдами далі й далі, паралельно звинувачуючи Захід, дайте нам зброю! І мудрому наріду подобається таке бикування, ух як найвеличніший тупнув ножкой, ух як він материться на фоні нашого прапору, нк просто ХЄРой !!! А те що найвеличніший в плані піздінгу та марадьорінгу вже обігнав 100 яеуковичів разом узятих, на йе мудрому наріду похєр... Бо для зрітєлєй квартало=дізельшоумного лайна головне не зміст, а форма.... І слугі кремля з Банкової це чудово знають тому пользують мудрий нарід і в хвост і в гриву.
13.05.2025 14:45 Ответить
Шо простіше зробити: 1500 танків, чи купити the Economist, шоп усі боялися? Ну бо реально - де ті танки? Десь під Куп'янськом всі, чи як?
13.05.2025 14:52 Ответить
А на всі їхні нарощування у нас є потужна відповідь: морські дрони-малюки і ракєта-дрон "Паляниця" і вона як Бетмен - всі чули але ніхто не бачив.
13.05.2025 14:54 Ответить
1400 баллистических ракет в год. Спайс икс, Наса и Китай могут распускать свои космические программы, ***** по 4 баллистики в день производит.
Когда энергетику "обрушал", видать еще не производил, по 3 месяца копить приходилось. Теперь ракеты девать некуда, но зачем то у пончика закупает и шахеды наращивает.

А танки, мама родная, по 125 в месяц, сеть должна быть завалена эшелонами техники на ЖД как в 22-23, это ж по 6 составов исключительно танков в месяц. Светятся почему-то только коксаны и корейская РЗСО, наверное секретят.

Вообще оригинальной статье уже почти год
"Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні",
Експерти вважають, що за нинішніх темпів зносу російські танки й бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3500167
По видосам с дронов уже сейчас видно, что эrспрерты еще оптимистичны были.

.
13.05.2025 15:51 Ответить
Страшна не сама статья, страшно на каких умственно отсталых это рассчитано!
13.05.2025 15:55 Ответить
А на кого розрахована заява гниди - вироблю 3000 крилатих ракет на рік - на яких розумово відсталих дебілів - https://forbes.ua/war-in-ukraine/tsina-pitannya-vid-3-mlrd-zelenskiy-dav-zavdannya-virobiti-3000-raket-v-nastupnomu-rotsi-chi-realno-zbilshiti-virobnitstvo-v-30-raziv-19112024-24912
13.05.2025 16:58 Ответить
"збільшити виробництво у 30 разів"
3000/30=100. На этом статью уже можно закрывать!
Она именно для умственно отсталых.
13.05.2025 17:11 Ответить
Але це заява зеленского. Так може всеж такі першоісточнік закрити, шоб не брехав для змі.
13.05.2025 17:16 Ответить
Так тут именно в СМИ дело. И New York Times после прихода Трампа начал постить бред нон стоп.
Крейсер Москва: посадовці США були розлючені через атаку України | Цензор.НЕТ
13.05.2025 17:29 Ответить
Ага 1500 вони 300 За рік не здатні зробити фантазери
13.05.2025 16:58 Ответить
 
 