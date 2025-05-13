Не только ракеты: Россия наращивает производство танков, артиллерии, взрывчатки, БПЛА и авиации, - The Economist

Россия заменяет войска, танки и боеприпасы "беспрецедентными темпами". В этом году ее заводы выпустят 1500 танков, 3000 бронетехники, 250 000 снарядов в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

Производство танков и артиллерии

В поле зрения The Economis попал Омский танковый завод. Он один из крупнейших в России и круглосуточно занимается модернизацией старых танков Т-80.

Удалось установить, что уровень активности на этом объекте несколько возрос перед 24 февраля 2022 года, а затем - снизился.

После полномасштабного вторжения активность на заводе начала резко расти. С середины 2023 года она остается особенно высокой.

На еще одном из крупнейших танковых заводов России "Уралвагонзавод" активность значительно возросла в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Такой же "бум" активности зафиксирован на Арзамасском заводе, "Курганмашзаводе" и "Мотовилисе", которые изготавливают бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

В The Economist также заметили рост активности на Екатеринбургском заводе №9, который занимается производством стволов для гаубиц и танков, а также производстве "Новатор", которое производит баллистические ракеты "Искандер" и расположено рядом.

Такая же ситуация с работой Волгоградского завода "Титан-Барикады", который строит пусковые установки "Искандер", и НПО "Сплав" в Туле - там разрабатывают ракеты "Град", "Ураган" и "Смерч".

Производство взрывчатых веществ и дронов в России

Сейчас Россия производит за год не менее 3 миллионов снарядов. Больше всего этим занимается Свердловский завод в Дзержинске. Там, в частности, производят химикаты для артснарядов и КАБов. Объемы производимой продукции на этом объекте значительно выросли за последние несколько месяцев.

По словам эксперта из Бирмингемского университета Джулиана Купера, масштабировали свое производство и на предприятии "Сельмаш" в Кирове. Их продукция - корпуса для боеприпасов.

Заметен рост производства на заводе "Алабуга" в Татарстане. Там занимаются изготовлением беспилотников.

Активность зафиксирована также в соседнем аэропорту Бегишево.

Другие объекты, где возросла активность

Издание также проанализировало активность в городе Бийск. Там расположен завод по производству олеума, который применяют для производства взрывчатки.

Также заметен рост среднесуточного движения транспорта между спальными зонами и районами с химическими заводами. В 2023 году речь идет о 19%. Также на 32% увеличилось время пребывания работников (2 и 3 смен) на одном месте.

Аналитики также обратились к приложению Strava. Оно продемонстрировало, что появились новые группы людей, которые занимаются бегом и ездой на велосипеде вблизи заводов. Это может свидетельствовать о том, что в районы, где они расположены, прибыли новые работники. К тому же стоимость аренды жилья за год растет на 21%.

