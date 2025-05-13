Не только ракеты: Россия наращивает производство танков, артиллерии, взрывчатки, БПЛА и авиации, - The Economist
Россия заменяет войска, танки и боеприпасы "беспрецедентными темпами". В этом году ее заводы выпустят 1500 танков, 3000 бронетехники, 250 000 снарядов в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.
Производство танков и артиллерии
В поле зрения The Economis попал Омский танковый завод. Он один из крупнейших в России и круглосуточно занимается модернизацией старых танков Т-80.
Удалось установить, что уровень активности на этом объекте несколько возрос перед 24 февраля 2022 года, а затем - снизился.
После полномасштабного вторжения активность на заводе начала резко расти. С середины 2023 года она остается особенно высокой.
На еще одном из крупнейших танковых заводов России "Уралвагонзавод" активность значительно возросла в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Такой же "бум" активности зафиксирован на Арзамасском заводе, "Курганмашзаводе" и "Мотовилисе", которые изготавливают бронетранспортеры и боевые машины пехоты.
В The Economist также заметили рост активности на Екатеринбургском заводе №9, который занимается производством стволов для гаубиц и танков, а также производстве "Новатор", которое производит баллистические ракеты "Искандер" и расположено рядом.
Такая же ситуация с работой Волгоградского завода "Титан-Барикады", который строит пусковые установки "Искандер", и НПО "Сплав" в Туле - там разрабатывают ракеты "Град", "Ураган" и "Смерч".
Производство взрывчатых веществ и дронов в России
Сейчас Россия производит за год не менее 3 миллионов снарядов. Больше всего этим занимается Свердловский завод в Дзержинске. Там, в частности, производят химикаты для артснарядов и КАБов. Объемы производимой продукции на этом объекте значительно выросли за последние несколько месяцев.
По словам эксперта из Бирмингемского университета Джулиана Купера, масштабировали свое производство и на предприятии "Сельмаш" в Кирове. Их продукция - корпуса для боеприпасов.
Заметен рост производства на заводе "Алабуга" в Татарстане. Там занимаются изготовлением беспилотников.
Активность зафиксирована также в соседнем аэропорту Бегишево.
Другие объекты, где возросла активность
Издание также проанализировало активность в городе Бийск. Там расположен завод по производству олеума, который применяют для производства взрывчатки.
Также заметен рост среднесуточного движения транспорта между спальными зонами и районами с химическими заводами. В 2023 году речь идет о 19%. Также на 32% увеличилось время пребывания работников (2 и 3 смен) на одном месте.
Аналитики также обратились к приложению Strava. Оно продемонстрировало, что появились новые группы людей, которые занимаются бегом и ездой на велосипеде вблизи заводов. Это может свидетельствовать о том, что в районы, где они расположены, прибыли новые работники. К тому же стоимость аренды жилья за год растет на 21%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Взагалі те що тримається сама вже 12й рік проти такого ядерного монстра вже увійде в історію звитяги!
тому непотрібно сарказму
Стаття економіст заказна - кацапи на ослах їздять та самі признають що в росії стакфляція та падіння навіть военки - а ці західні журношлюхи знову цифри зі стелі малюють за кремлевські рублі... тфу.
Я привів офіційну статистику по населенню.
Заяви самим кацапів по ослах...
Про стакфляцію в росії пишуть офіційні ресурси та держслужбовці - той же ЦМАКП.
Ось тобі графік падфння виробницва від воєнного міністра білоусав.
Це і дурню зрозуміло - що різке зростання воєнки с початком війни може бути лише за рахунок резервів та дотацій держбюджету.
Всі інші галузі - біля нуля.
Це не я кажу - повно відео економічних експертів з аругментами самих держслужбовців ліліпутіна.
ДЕ танкові колони, що були на початку вторгення, якщо у ліліпутіна тисячами танкі виробляються?
Склади з танками ссср у ліліпутіна ПОРОЖНІ.
Хватить пудрити мозги вкидами про танкові ривки.
Мости відкрили? І що? На Курщині закрили.
Ану назви саме найбільше досягнення ліліпутіна або росії за 34 роки іі існування? Крим не чіпай. Жду!
при совку НЕБУЛО? Мости не відкривали при совку? Що ти мелеш?
Колон танків немає - бо немає танків для колон - і дрони тут нідочого.
Хватить пургу нести.
У промисловості або в будівництві?
saimansay Мости не відкривали при совку? Що ти мелеш?
Три великі мости протягом одного року - ні.
Це Шекспірівська трагедія написана західними журношлюхами.
типовий ссср горбачова - все на папері - а на полицях магазинів пусто
то це 4 танки в день🤔🤔🤔
Це взагалі реально???🤔🤔
Це неодне і теж.
кацапи на ослах їздять... а економіка росії в стакфляції - а тут знову нереальну куйну на передодні Туреччини пишуть.
Просто західні журно-мразі.
І на жаль, ************...
Тобто насправді йдеться про відновлення та модернізацію а не Виробництво.
Без любви и без славы, орденов и погон
Ах, графиня, поверьте наболевшему сердцу:
Я лишь в Вас и в Россию был страстно влюблен...
https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html Чи дійсно РФ виробляє сотні танків на рік
https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html Скільки танків і літаків РФ виробляє щороку
https://nv.ua/ukr/opinion/skilki-zbroji-viroblyaye-ukrajina-viyskoviy-ekspert-pro-krizu-artileriji-v-rf-50493924.html Що відбувається з виробництвом артсистем у Росії
тільки чомусь ні з осінтами, ні з реальним станом справ на болі бою усі ці жахи не сходяться. якшо на початку великої війни доля втрат танків і броньованої техніки серед усієї механізації складала 70-75%, то наразі - це 20%. ой, а шо сі стало? якшо трошки повернутися в реальність, то очікувана кількість відновлених танків за 25й рік становитиме десь 650-700 одиниць.
зі стрільном ситуація дещо краще. кацапи дійсно "виробляють" дуже багато корейського стрільна.
те саме і з корейськими коксанами. якшо у вас все так гарно зі стволами, то навіщо оце корейське лайно?
якшо у вас все так гарно з іскандерами, то навіщо вам корейські? навіщо вам іранські пускові, а?
на початку війни рашка відгружала по 70-80 крилатих ракет щотижня, а то і двічі на тиждень. тепер вони цього і раз на місяць дозволити не можуть.
єдине що відчуваєжться і дійсно є проблемою - щоночі випадає по 100+ шахедів. але це вже виключно зброя террору, що майже не має військової цінності.
Питання не коректне. Звучить як "якщо у вас багато грошей, навіщо вам ще більше?" або "якщо у вас є "Богдана", навіщо вам ще "Цезарі" і "Арчери"?"
тому тут скоріше: якшо у вас багато грошей, то навіщо вам зімбабвійські долари?
я якось не чув нічого про словенські т-55 і сподіваюся, що і не почую. шось там ше про болгарські бтр-80 було... ну може для угорського кордону і згодяться.
погана гармата краще за нічого, не тільки якшо ви можете не просто стріляти нею, але й влучати. чи краще коксани, за нічого? ну, суперечливо.
Когда энергетику "обрушал", видать еще не производил, по 3 месяца копить приходилось. Теперь ракеты девать некуда, но зачем то у пончика закупает и шахеды наращивает.
А танки, мама родная, по 125 в месяц, сеть должна быть завалена эшелонами техники на ЖД как в 22-23, это ж по 6 составов исключительно танков в месяц. Светятся почему-то только коксаны и корейская РЗСО, наверное секретят.
Вообще оригинальной статье уже почти год
"Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні",
Експерти вважають, що за нинішніх темпів зносу російські танки й бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3500167
По видосам с дронов уже сейчас видно, что эrспрерты еще оптимистичны были.
.
3000/30=100. На этом статью уже можно закрывать!
Она именно для умственно отсталых.
Крейсер Москва: посадовці США були розлючені через атаку України | Цензор.НЕТ