Путин требует нарастить производство оружия в 2025 году для войны в Украине
Диктатор РФ Владимир Путин 23 апреля заявил о необходимости существенно увеличить производство вооружений в 2025 году.
Об этом сообщает официальный сайт Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Путина, оборонным предприятиям РФ, конструкторским бюро и полигонам придется решать "еще более масштабные" задачи в рамках модернизации ОПК. В программе участвуют более 400 предприятий. Российский диктатор подчеркнул, что тактику и технику, которые РФ применяет в войне против Украины, якобы изучают иностранные армии и производители вооружений.
В речи он акцентировал на необходимости форсировать разработку робототехники, морских безэкипажных систем, лазерного оружия против БПЛА и ракет, а также средств космической разведки и программных продуктов с применением искусственного интеллекта.
Путин также сообщил, что в 2024 году РФ вдвое нарастила производство вооружения, передав армии:
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более 4000 единиц бронетехники,
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180 боевых самолетов и вертолетов,
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более 1,5 млн дронов, из которых ежедневно на фронт якобы доставлялось 4000 FPV-дронов.
Впрочем, президент РФ признал, что даже этих объемов производства не хватает для войны против Украины.
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Или он требует, чтобы его обанкротившиеся (почти) олигархи строили новые заводы по производству?
Странная новость. Будто про то, как кто-то в лесу ловил собственное эхо
И в депутаты тоже !
А то приходят маразматичные старПёры выжившие из ума и начинают в войнушки играть …, что б вы сдохли уже побыстрей - шо кацапкий, шо пиндоский - два идиота !