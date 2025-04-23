РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости РФ увеличивает производство оружия
2 628 24

Путин требует нарастить производство оружия в 2025 году для войны в Украине

путін

Диктатор РФ Владимир Путин 23 апреля заявил о необходимости существенно увеличить производство вооружений в 2025 году.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Путина, оборонным предприятиям РФ, конструкторским бюро и полигонам придется решать "еще более масштабные" задачи в рамках модернизации ОПК. В программе участвуют более 400 предприятий. Российский диктатор подчеркнул, что тактику и технику, которые РФ применяет в войне против Украины, якобы изучают иностранные армии и производители вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ежедневно отправляет около 4 тыс. FPV-дронов своим войскам на фронт в Украине, - Путин

В речи он акцентировал на необходимости форсировать разработку робототехники, морских безэкипажных систем, лазерного оружия против БПЛА и ракет, а также средств космической разведки и программных продуктов с применением искусственного интеллекта.

Путин также сообщил, что в 2024 году РФ вдвое нарастила производство вооружения, передав армии:

  • более 4000 единиц бронетехники,

  • 180 боевых самолетов и вертолетов,

  • более 1,5 млн дронов, из которых ежедневно на фронт якобы доставлялось 4000 FPV-дронов.

Впрочем, президент РФ признал, что даже этих объемов производства не хватает для войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения, - FT

Автор: 

оружие (10219) путин владимир (31270) война в Украине (3864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
піар обісратості недофюрера
показать весь комментарий
23.04.2025 17:42
+8
І ти кінчена рашиська паскуда вже чотири роки воюєш в Донецькій області ,а половину всієї зброї поставляють тобі маргінали кндр і іран, може краще застрілся виродку.
показать весь комментарий
23.04.2025 17:46
+7
Так йому вже не довго залишилось мабуть за папой скоро піде
показать весь комментарий
23.04.2025 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
піар обісратості недофюрера
показать весь комментарий
23.04.2025 17:42 Ответить
Старый #уй до смерти собирается воевать..
показать весь комментарий
23.04.2025 17:43 Ответить
Так йому вже не довго залишилось мабуть за папой скоро піде
показать весь комментарий
23.04.2025 17:46 Ответить
Угу. Таке вже пишуть 3 роки. Різні дати, а суть одна, воно живе й далі
показать весь комментарий
23.04.2025 19:17 Ответить
Причем подавляющее большинство той например бронетехники - это снятое с хранения и восстановленнное. Но состояние запасов все хуже и хуже, остался один мусор, который восстанавливать не намного быстрее и дешевле чем строить новое. Даже СССР бы не смог с колес компенсировать такие потери, которые они несут.
показать весь комментарий
23.04.2025 17:44 Ответить
І ти кінчена рашиська паскуда вже чотири роки воюєш в Донецькій області ,а половину всієї зброї поставляють тобі маргінали кндр і іран, може краще застрілся виродку.
показать весь комментарий
23.04.2025 17:46 Ответить
А у кого вымогает? По сути если станок клепает 100 единиц деталей в день, то он и будет клепать 100 единиц в день как ты на него не кричи. Царьку об этом в школе не рассказали?
Или он требует, чтобы его обанкротившиеся (почти) олигархи строили новые заводы по производству?
Странная новость. Будто про то, как кто-то в лесу ловил собственное эхо
показать весь комментарий
23.04.2025 17:50 Ответить
Кремль розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок на заводі в Татарстані, - CNN Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону. Це збільшили площу виробничого майданчика на 55%. Джерело: https://censor.net/ua/n3527323
показать весь комментарий
23.04.2025 18:06 Ответить
Я в своей жизни никогда не голосовал, так как с кандидатами никогда знаком не был
показать весь комментарий
23.04.2025 19:27 Ответить
Так він хоче миру...
показать весь комментарий
23.04.2025 17:50 Ответить
Послання Трампу, відкрито прямим текстом. Вже навить кацапи розуміють що все це "понти", але для агента "краснова" це причина для того щоб пред'являти Україні капитулянтські умови так званого "миру".
показать весь комментарий
23.04.2025 17:52 Ответить
Надо запретить во всем Мире после 60 лет баллотироваться в президенты !
И в депутаты тоже !
А то приходят маразматичные старПёры выжившие из ума и начинают в войнушки играть …, что б вы сдохли уже побыстрей - шо кацапкий, шо пиндоский - два идиота !
показать весь комментарий
23.04.2025 17:53 Ответить
У відповідь на це, у нас нарощують випуск асфальту і майських шашличків.
показать весь комментарий
23.04.2025 17:53 Ответить
Американська чубакабра: "харошій парєнь" хочєт міра, я відєл єто в єво глазах.
показать весь комментарий
23.04.2025 18:04 Ответить
Готується до миру?
показать весь комментарий
23.04.2025 18:16 Ответить
а трамп каже, що це Україна відмовляється від миру, а от путін сильно його "хоче"
показать весь комментарий
23.04.2025 18:16 Ответить
Обосраный недофюрер пальчики гнет..
показать весь комментарий
23.04.2025 18:17 Ответить
і це все узгоджено з зацікавленим у мирі посередником АдольфомТромбоз.
показать весь комментарий
23.04.2025 18:26 Ответить
"Оні заряжают пушку! Зачєм?" (С)
показать весь комментарий
23.04.2025 19:02 Ответить
Таку тварину треба тримати у вольєрі,з колючим дротом під напругою а краще на скотомогильнику під метровою товщою вапна.
показать весь комментарий
23.04.2025 19:10 Ответить
Дупа трісне.
показать весь комментарий
23.04.2025 19:58 Ответить
Скоро, скоро піде вслід за папою. Разом з гундяєм! А там отримає по заслузі,і нехай щось вимагає у святого Петра..Катюзі по хаслузі
показать весь комментарий
23.04.2025 21:50 Ответить
А у перервах трамп бачить мир в глазах zyйла
показать весь комментарий
24.04.2025 00:45 Ответить
 
 