Путин требует нарастить производство оружия в 2025 году для войны в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин 23 апреля заявил о необходимости существенно увеличить производство вооружений в 2025 году.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Путина, оборонным предприятиям РФ, конструкторским бюро и полигонам придется решать "еще более масштабные" задачи в рамках модернизации ОПК. В программе участвуют более 400 предприятий. Российский диктатор подчеркнул, что тактику и технику, которые РФ применяет в войне против Украины, якобы изучают иностранные армии и производители вооружений.

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В речи он акцентировал на необходимости форсировать разработку робототехники, морских безэкипажных систем, лазерного оружия против БПЛА и ракет, а также средств космической разведки и программных продуктов с применением искусственного интеллекта.

Путин также сообщил, что в 2024 году РФ вдвое нарастила производство вооружения, передав армии:

более 4000 единиц бронетехники,

180 боевых самолетов и вертолетов,

более 1,5 млн дронов, из которых ежедневно на фронт якобы доставлялось 4000 FPV-дронов.

Впрочем, президент РФ признал, что даже этих объемов производства не хватает для войны против Украины.

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