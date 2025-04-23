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Новости Производство дронов
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РФ ежедневно отправляет около 4 тыс. FPV-дронов своим войскам на фронт в Украине, - Путин

Путин заявил об отправке тысячи дронов армии РФ для войны против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российским военным, которые воюют против Украины, отправляют ежедневно на фронт около четырех тысяч FPV-дронов.

Об этом он сказал на заседании военно-промышленной комиссии, цитирует русская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за год российским военным было поставлено более 1,5 миллиона дронов.

Путин также отметил, что войска РФ получили более 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.

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В то же время российский диктатор утверждает, что FPV-дронов не хватает, но их производство будет наращено.

"Знаю прекрасно и здесь многие из тех, кто участвует в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже меня: этих средств поражения все еще не хватает. Я уверен, что все планы по увеличению производства необходимой техники, в этом случае беспилотников, безусловно, будут выполнены. Их с нетерпением ждут (армия РФ - ред.) на фронте", - резюмировал Путин.

Заявления главы Кремля свидетельствуют о том, что Россия намерена и в дальнейшем наращивать военное производство на четвертом году войны против Украины, даже если она ведет переговоры с Соединенными Штатами о перспективах завершения конфликта.

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Автор: 

армия РФ (19238) путин владимир (31270) россия (95546) fvp-дрон (108) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+8
Та кінець тобі "плєшивийʼ.
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23.04.2025 15:11
+5
путін і інші під*ри могли б : будувати школи, лікарні, туалети, газифікувати свою країну, розвиватись, літати в космос.

але ж ні, у них гордість за те, що вони виготовлять щодня 4к дронів і їх мальчікі в трусіках вбивають громадян сусідньої країни.

та здохни ти вже падло і всі причетні
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23.04.2025 15:22
+4
Друга армія свсіту об"едналася з першою арміей світу у війні з безядерною Украіною.Украіна переможе.
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23.04.2025 15:12
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Та кінець тобі "плєшивийʼ.
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23.04.2025 15:11 Ответить
Залякувати робить спроби чи своїх заспокоювати?
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23.04.2025 15:12 Ответить
Друга армія свсіту об"едналася з першою арміей світу у війні з безядерною Украіною.Украіна переможе.
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23.04.2025 15:12 Ответить
Мабуть,вже другій.Бо перший генералісімус хоче бути мачее другого.Буде хізуватися,що як тобі,вова,допоміг доня. Я головнійши.
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23.04.2025 15:32 Ответить
Бач чим вбивця хвалиться - ше пупс такий дуркан є - як баче зброю - починає реготати
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23.04.2025 15:12 Ответить
1 000 000 ÷ 12 = 83 333.33 в місяць

83 333.33 ÷ 30 = 2 777.78 в день
Українські війська отримують значно більше
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23.04.2025 15:13 Ответить
То гарно.
На 27 відсотків меньше ніж Зеленський законтрактував для ЗСУ цього року.
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23.04.2025 15:14 Ответить
Це не так вже й багато. 4000*365=1,460,000
Півтора мільйони на рік.
По-моєму, Україна сама і від партнерів більше має.
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23.04.2025 15:14 Ответить
Від партнерів набагато меньше.
Але партнери + власне виробництво більше.
Якщо брехуни говорять правду.
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23.04.2025 15:20 Ответить
Кажу ж, що разом більше, наскільки пам'ятаю.
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23.04.2025 15:21 Ответить
Без коми незрозуміло.
В Украине до конца 2024 года планируют изготовить 1,5 млн дронов. Источник: https://censor.net/ru/n3512722
Украина планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов в 2025 году, - Минобороны Источник: https://censor.net/ru/n3540251

Але я пам'ятаю про 2кк від когось зОПи.
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23.04.2025 15:30 Ответить
Ніхто не знає кому скільки лишилось,ніхто.Але,щоб ти,****,скоріше ласти склеїв!
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23.04.2025 15:15 Ответить
Та кацапи ще років сто його мумію будуть на паради пабєди виносити. Разом з дідами на палках.
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23.04.2025 17:16 Ответить
А потім Тампакс і ***** заявляють що Сосія хоче миру а Україна не хоче здаватись
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23.04.2025 15:18 Ответить
По кількості відосиків та мирних ініціатив Путін позорно програє нашому піаністу.
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23.04.2025 15:19 Ответить
путін і інші під*ри могли б : будувати школи, лікарні, туалети, газифікувати свою країну, розвиватись, літати в космос.

але ж ні, у них гордість за те, що вони виготовлять щодня 4к дронів і їх мальчікі в трусіках вбивають громадян сусідньої країни.

та здохни ти вже падло і всі причетні
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23.04.2025 15:22 Ответить
*****, крім ****..ти, більше нічого не вміє. Інакше цю "новину" сприймати немає сенсу
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23.04.2025 15:30 Ответить
Мразота ботоксна вихваляється своїми намірами вбивати і далі.
Паскуда!
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23.04.2025 15:39 Ответить
Ну і навіщо нам це ху...ло показувати постійно треба. Це якось на щось впливає. Ми і так розуміємо, що ху...ло воно і є ху....ло щоб там не брехало. Тім паче ми не знаємо який с ху....лів це каже
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23.04.2025 15:41 Ответить
Ну канєшшна… Ми ******* по складу зброї, то воно вилізло похвалитись-« у мєня на вас 4 тищі дронаф імєєцца»
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23.04.2025 15:44 Ответить
"Фсьо для фронта, фсьо для пабєди!" Які ж ублюдки!
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23.04.2025 15:48 Ответить
какой то клоун-наркоман
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23.04.2025 15:50 Ответить
Це виходить 4 дрони в день на 1 км фронту. Не густо навіть теоретично... А на практиці більш ймовірно йдеться про "очковтирательство" у звітах про виробництво дронів.
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23.04.2025 15:52 Ответить
Дрони масово використовуються на окремих напрямках, тому така арифметика тут не підходить.
Я колись так "розподілив" журналістів, 11 000 на 1000 км фронта, тобто 11 журналістів на 1 км
"Понад 11 тисяч представників вітчизняних та іноземних засобів масової інформації акредитовано для висвітлення подій щодо відбиття широкомасштабної aгрeciї та інформування про воєнні злочини російської федерації в Україні" /2022/
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23.04.2025 17:23 Ответить
Бздыня!!!!
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23.04.2025 15:54 Ответить
4000 одиниць бронетехніки - це з бойовими ішаками чи без?
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23.04.2025 16:01 Ответить
Слабак! Зеленскій на вечір злабзає відосик, де про мільярди дронів напатякає. Утрись, Пуйло - на сцені Зейло!
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23.04.2025 16:30 Ответить
З якого часу плешивий став коментувати поставки зброї?
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23.04.2025 16:55 Ответить
 
 