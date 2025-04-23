РФ ежедневно отправляет около 4 тыс. FPV-дронов своим войскам на фронт в Украине, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российским военным, которые воюют против Украины, отправляют ежедневно на фронт около четырех тысяч FPV-дронов.

Об этом он сказал на заседании военно-промышленной комиссии, цитирует русская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за год российским военным было поставлено более 1,5 миллиона дронов.

Путин также отметил, что войска РФ получили более 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.

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В то же время российский диктатор утверждает, что FPV-дронов не хватает, но их производство будет наращено.

"Знаю прекрасно и здесь многие из тех, кто участвует в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже меня: этих средств поражения все еще не хватает. Я уверен, что все планы по увеличению производства необходимой техники, в этом случае беспилотников, безусловно, будут выполнены. Их с нетерпением ждут (армия РФ - ред.) на фронте", - резюмировал Путин.

Заявления главы Кремля свидетельствуют о том, что Россия намерена и в дальнейшем наращивать военное производство на четвертом году войны против Украины, даже если она ведет переговоры с Соединенными Штатами о перспективах завершения конфликта.

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