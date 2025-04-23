РФ щодня надсилає близько 4 тис. FPV-дронів своїм військам на фронт в Україні, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що російським військовим, які воюють проти України, відправляють щодня на фронт близько чотирьох тисяч FPV-дронів.

Про це він сказав на засіданні військово-промислової комісії, цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за рік російським військовим було поставлено понад 1,5 мільйона дронів.

Путін також зазначив, що війська РФ отримали понад 4000 одиниць бронетанкового озброєння, 180 бойових літаків та гелікоптерів.

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Водночас російський диктатор стверджує, що FPV-дронів не вистачає, але їхнє виробництво буде нарощено.

"Знаю прекрасно і тут багато хто з тих, хто бере участь у нашій сьогоднішній нараді, знають це не гірше за мене: цих засобів ураження все ще не вистачає. Я впевнений, що всі плани щодо збільшення виробництва необхідної техніки, в цьому випадку безпілотників, безумовно, будуть виконані. Їх з нетерпінням чекають (армія РФ - ред.) на фронті", - резюмував Путін.

Заяви очільника Кремля свідчать про те, що Росія має намір і надалі нарощувати військове виробництво на четвертому році війни проти України, навіть якщо вона веде переговори зі Сполученими Штатами про перспективи завершення конфлікту.

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