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Новини Виробництво дронів
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РФ щодня надсилає близько 4 тис. FPV-дронів своїм військам на фронт в Україні, - Путін

Путін заявив про відправлення тисячі дронів армії РФ для війни проти України

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що російським військовим, які воюють проти України, відправляють щодня на фронт близько чотирьох тисяч FPV-дронів.

Про це він сказав на засіданні військово-промислової комісії, цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за рік російським військовим було поставлено понад 1,5 мільйона дронів.

Путін також зазначив, що війська РФ отримали понад 4000 одиниць бронетанкового озброєння, 180 бойових літаків та гелікоптерів.

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Водночас російський диктатор стверджує, що FPV-дронів не вистачає, але їхнє виробництво буде нарощено.

"Знаю прекрасно і тут багато хто з тих, хто бере участь у нашій сьогоднішній нараді, знають це не гірше за мене: цих засобів ураження все ще не вистачає. Я впевнений, що всі плани щодо збільшення виробництва необхідної техніки, в цьому випадку безпілотників, безумовно, будуть виконані. Їх з нетерпінням чекають (армія РФ - ред.) на фронті", - резюмував Путін.

Заяви очільника Кремля свідчать про те, що Росія має намір і надалі нарощувати військове виробництво на четвертому році війни проти України, навіть якщо вона веде переговори зі Сполученими Штатами про перспективи завершення конфлікту.

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Автор: 

армія рф (17399) путін володимир (23827) росія (65223) fpv-дрон (114) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+8
Та кінець тобі "плєшивийʼ.
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23.04.2025 15:11
+5
путін і інші під*ри могли б : будувати школи, лікарні, туалети, газифікувати свою країну, розвиватись, літати в космос.

але ж ні, у них гордість за те, що вони виготовлять щодня 4к дронів і їх мальчікі в трусіках вбивають громадян сусідньої країни.

та здохни ти вже падло і всі причетні
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23.04.2025 15:22
+4
Друга армія свсіту об"едналася з першою арміей світу у війні з безядерною Украіною.Украіна переможе.
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23.04.2025 15:12
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Та кінець тобі "плєшивийʼ.
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23.04.2025 15:11 Відповісти
Залякувати робить спроби чи своїх заспокоювати?
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23.04.2025 15:12 Відповісти
Друга армія свсіту об"едналася з першою арміей світу у війні з безядерною Украіною.Украіна переможе.
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23.04.2025 15:12 Відповісти
Мабуть,вже другій.Бо перший генералісімус хоче бути мачее другого.Буде хізуватися,що як тобі,вова,допоміг доня. Я головнійши.
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23.04.2025 15:32 Відповісти
Бач чим вбивця хвалиться - ше пупс такий дуркан є - як баче зброю - починає реготати
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23.04.2025 15:12 Відповісти
1 000 000 ÷ 12 = 83 333.33 в місяць

83 333.33 ÷ 30 = 2 777.78 в день
Українські війська отримують значно більше
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23.04.2025 15:13 Відповісти
То гарно.
На 27 відсотків меньше ніж Зеленський законтрактував для ЗСУ цього року.
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23.04.2025 15:14 Відповісти
Це не так вже й багато. 4000*365=1,460,000
Півтора мільйони на рік.
По-моєму, Україна сама і від партнерів більше має.
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23.04.2025 15:14 Відповісти
Від партнерів набагато меньше.
Але партнери + власне виробництво більше.
Якщо брехуни говорять правду.
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23.04.2025 15:20 Відповісти
Кажу ж, що разом більше, наскільки пам'ятаю.
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23.04.2025 15:21 Відповісти
Без коми незрозуміло.
В Украине до конца 2024 года планируют изготовить 1,5 млн дронов. Источник: https://censor.net/ru/n3512722
Украина планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов в 2025 году, - Минобороны Источник: https://censor.net/ru/n3540251

Але я пам'ятаю про 2кк від когось зОПи.
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23.04.2025 15:30 Відповісти
Ніхто не знає кому скільки лишилось,ніхто.Але,щоб ти,****,скоріше ласти склеїв!
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23.04.2025 15:15 Відповісти
Та кацапи ще років сто його мумію будуть на паради пабєди виносити. Разом з дідами на палках.
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23.04.2025 17:16 Відповісти
А потім Тампакс і ***** заявляють що Сосія хоче миру а Україна не хоче здаватись
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23.04.2025 15:18 Відповісти
По кількості відосиків та мирних ініціатив Путін позорно програє нашому піаністу.
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23.04.2025 15:19 Відповісти
путін і інші під*ри могли б : будувати школи, лікарні, туалети, газифікувати свою країну, розвиватись, літати в космос.

але ж ні, у них гордість за те, що вони виготовлять щодня 4к дронів і їх мальчікі в трусіках вбивають громадян сусідньої країни.

та здохни ти вже падло і всі причетні
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23.04.2025 15:22 Відповісти
*****, крім ****..ти, більше нічого не вміє. Інакше цю "новину" сприймати немає сенсу
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23.04.2025 15:30 Відповісти
Мразота ботоксна вихваляється своїми намірами вбивати і далі.
Паскуда!
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23.04.2025 15:39 Відповісти
Ну і навіщо нам це ху...ло показувати постійно треба. Це якось на щось впливає. Ми і так розуміємо, що ху...ло воно і є ху....ло щоб там не брехало. Тім паче ми не знаємо який с ху....лів це каже
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23.04.2025 15:41 Відповісти
Ну канєшшна… Ми ******* по складу зброї, то воно вилізло похвалитись-« у мєня на вас 4 тищі дронаф імєєцца»
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23.04.2025 15:44 Відповісти
"Фсьо для фронта, фсьо для пабєди!" Які ж ублюдки!
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23.04.2025 15:48 Відповісти
какой то клоун-наркоман
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23.04.2025 15:50 Відповісти
Це виходить 4 дрони в день на 1 км фронту. Не густо навіть теоретично... А на практиці більш ймовірно йдеться про "очковтирательство" у звітах про виробництво дронів.
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23.04.2025 15:52 Відповісти
Дрони масово використовуються на окремих напрямках, тому така арифметика тут не підходить.
Я колись так "розподілив" журналістів, 11 000 на 1000 км фронта, тобто 11 журналістів на 1 км
"Понад 11 тисяч представників вітчизняних та іноземних засобів масової інформації акредитовано для висвітлення подій щодо відбиття широкомасштабної aгрeciї та інформування про воєнні злочини російської федерації в Україні" /2022/
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23.04.2025 17:23 Відповісти
Бздыня!!!!
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23.04.2025 15:54 Відповісти
4000 одиниць бронетехніки - це з бойовими ішаками чи без?
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23.04.2025 16:01 Відповісти
Слабак! Зеленскій на вечір злабзає відосик, де про мільярди дронів напатякає. Утрись, Пуйло - на сцені Зейло!
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23.04.2025 16:30 Відповісти
З якого часу плешивий став коментувати поставки зброї?
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23.04.2025 16:55 Відповісти
 
 