РФ щодня надсилає близько 4 тис. FPV-дронів своїм військам на фронт в Україні, - Путін
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що російським військовим, які воюють проти України, відправляють щодня на фронт близько чотирьох тисяч FPV-дронів.
Про це він сказав на засіданні військово-промислової комісії, цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за рік російським військовим було поставлено понад 1,5 мільйона дронів.
Путін також зазначив, що війська РФ отримали понад 4000 одиниць бронетанкового озброєння, 180 бойових літаків та гелікоптерів.
Водночас російський диктатор стверджує, що FPV-дронів не вистачає, але їхнє виробництво буде нарощено.
"Знаю прекрасно і тут багато хто з тих, хто бере участь у нашій сьогоднішній нараді, знають це не гірше за мене: цих засобів ураження все ще не вистачає. Я впевнений, що всі плани щодо збільшення виробництва необхідної техніки, в цьому випадку безпілотників, безумовно, будуть виконані. Їх з нетерпінням чекають (армія РФ - ред.) на фронті", - резюмував Путін.
Заяви очільника Кремля свідчать про те, що Росія має намір і надалі нарощувати військове виробництво на четвертому році війни проти України, навіть якщо вона веде переговори зі Сполученими Штатами про перспективи завершення конфлікту.
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83 333.33 ÷ 30 = 2 777.78 в день
Українські війська отримують значно більше
На 27 відсотків меньше ніж Зеленський законтрактував для ЗСУ цього року.
Півтора мільйони на рік.
По-моєму, Україна сама і від партнерів більше має.
Але партнери + власне виробництво більше.
Якщо брехуни говорять правду.
В Украине до конца 2024 года планируют изготовить 1,5 млн дронов. Источник: https://censor.net/ru/n3512722
Украина планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов в 2025 году, - Минобороны Источник: https://censor.net/ru/n3540251
Але я пам'ятаю про 2кк від когось зОПи.
але ж ні, у них гордість за те, що вони виготовлять щодня 4к дронів і їх мальчікі в трусіках вбивають громадян сусідньої країни.
та здохни ти вже падло і всі причетні
Паскуда!
Я колись так "розподілив" журналістів, 11 000 на 1000 км фронта, тобто 11 журналістів на 1 км
"Понад 11 тисяч представників вітчизняних та іноземних засобів масової інформації акредитовано для висвітлення подій щодо відбиття широкомасштабної aгрeciї та інформування про воєнні злочини російської федерації в Україні" /2022/