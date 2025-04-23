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Новини РФ збільшує виробництво зброї
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Путін вимагає наростити виробництво зброї у 2025 році для війни в Україні

путін

Диктатор РФ Володимир Путін 23 квітня заявив про потребу суттєво збільшити виробництво озброєнь у 2025 році.

Про це повідомляє офіційний сайт Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Путіна, оборонним підприємствам РФ, конструкторським бюро та полігонам доведеться вирішувати "ще масштабніші" завдання в межах модернізації ОПК. У програмі беруть участь понад 400 підприємств. Російський диктатор наголосив, що тактику і техніку, які РФ застосовує у війні проти України, нібито вивчають іноземні армії та виробники озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ щодня надсилає близько 4 тис. FPV-дронів своїм військам на фронт в Україні, - Путін

У промові він акцентував на необхідності форсувати розробку робототехніки, морських безекіпажних систем, лазерної зброї проти БПЛА і ракет, а також засобів космічної розвідки й програмних продуктів із застосуванням штучного інтелекту.

Путін також повідомив, що в 2024 році РФ удвічі наростила виробництво озброєння, передавши армії:

  • понад 4000 одиниць бронетехніки,

  • 180 бойових літаків і вертольотів,

  • понад 1,5 млн дронів, з яких щодня до фронту нібито доставлялось 4000 FPV-дронів.

Втім, президент РФ визнав, що навіть цих обсягів виробництва не вистачає для війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував заморозити фронт в Україні на поточній лінії для досягнення мирної угоди, - FT

Автор: 

зброя (7466) путін володимир (23827) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+8
піар обісратості недофюрера
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23.04.2025 17:42
+8
І ти кінчена рашиська паскуда вже чотири роки воюєш в Донецькій області ,а половину всієї зброї поставляють тобі маргінали кндр і іран, може краще застрілся виродку.
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23.04.2025 17:46
+7
Так йому вже не довго залишилось мабуть за папой скоро піде
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23.04.2025 17:46
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піар обісратості недофюрера
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23.04.2025 17:42 Відповісти
Старый #уй до смерти собирается воевать..
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23.04.2025 17:43 Відповісти
Так йому вже не довго залишилось мабуть за папой скоро піде
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23.04.2025 17:46 Відповісти
Угу. Таке вже пишуть 3 роки. Різні дати, а суть одна, воно живе й далі
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23.04.2025 19:17 Відповісти
Причем подавляющее большинство той например бронетехники - это снятое с хранения и восстановленнное. Но состояние запасов все хуже и хуже, остался один мусор, который восстанавливать не намного быстрее и дешевле чем строить новое. Даже СССР бы не смог с колес компенсировать такие потери, которые они несут.
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23.04.2025 17:44 Відповісти
І ти кінчена рашиська паскуда вже чотири роки воюєш в Донецькій області ,а половину всієї зброї поставляють тобі маргінали кндр і іран, може краще застрілся виродку.
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23.04.2025 17:46 Відповісти
А у кого вымогает? По сути если станок клепает 100 единиц деталей в день, то он и будет клепать 100 единиц в день как ты на него не кричи. Царьку об этом в школе не рассказали?
Или он требует, чтобы его обанкротившиеся (почти) олигархи строили новые заводы по производству?
Странная новость. Будто про то, как кто-то в лесу ловил собственное эхо
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23.04.2025 17:50 Відповісти
Кремль розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок на заводі в Татарстані, - CNN Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону. Це збільшили площу виробничого майданчика на 55%. Джерело: https://censor.net/ua/n3527323
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23.04.2025 18:06 Відповісти
Я в своей жизни никогда не голосовал, так как с кандидатами никогда знаком не был
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23.04.2025 19:27 Відповісти
Так він хоче миру...
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23.04.2025 17:50 Відповісти
Послання Трампу, відкрито прямим текстом. Вже навить кацапи розуміють що все це "понти", але для агента "краснова" це причина для того щоб пред'являти Україні капитулянтські умови так званого "миру".
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23.04.2025 17:52 Відповісти
Надо запретить во всем Мире после 60 лет баллотироваться в президенты !
И в депутаты тоже !
А то приходят маразматичные старПёры выжившие из ума и начинают в войнушки играть …, что б вы сдохли уже побыстрей - шо кацапкий, шо пиндоский - два идиота !
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23.04.2025 17:53 Відповісти
У відповідь на це, у нас нарощують випуск асфальту і майських шашличків.
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23.04.2025 17:53 Відповісти
Американська чубакабра: "харошій парєнь" хочєт міра, я відєл єто в єво глазах.
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23.04.2025 18:04 Відповісти
Готується до миру?
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23.04.2025 18:16 Відповісти
а трамп каже, що це Україна відмовляється від миру, а от путін сильно його "хоче"
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23.04.2025 18:16 Відповісти
Обосраный недофюрер пальчики гнет..
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23.04.2025 18:17 Відповісти
і це все узгоджено з зацікавленим у мирі посередником АдольфомТромбоз.
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23.04.2025 18:26 Відповісти
"Оні заряжают пушку! Зачєм?" (С)
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23.04.2025 19:02 Відповісти
Таку тварину треба тримати у вольєрі,з колючим дротом під напругою а краще на скотомогильнику під метровою товщою вапна.
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23.04.2025 19:10 Відповісти
Дупа трісне.
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23.04.2025 19:58 Відповісти
Скоро, скоро піде вслід за папою. Разом з гундяєм! А там отримає по заслузі,і нехай щось вимагає у святого Петра..Катюзі по хаслузі
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23.04.2025 21:50 Відповісти
А у перервах трамп бачить мир в глазах zyйла
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24.04.2025 00:45 Відповісти
 
 