Путін вимагає наростити виробництво зброї у 2025 році для війни в Україні

Диктатор РФ Володимир Путін 23 квітня заявив про потребу суттєво збільшити виробництво озброєнь у 2025 році.

Про це повідомляє офіційний сайт Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Путіна, оборонним підприємствам РФ, конструкторським бюро та полігонам доведеться вирішувати "ще масштабніші" завдання в межах модернізації ОПК. У програмі беруть участь понад 400 підприємств. Російський диктатор наголосив, що тактику і техніку, які РФ застосовує у війні проти України, нібито вивчають іноземні армії та виробники озброєнь.

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У промові він акцентував на необхідності форсувати розробку робототехніки, морських безекіпажних систем, лазерної зброї проти БПЛА і ракет, а також засобів космічної розвідки й програмних продуктів із застосуванням штучного інтелекту.

Путін також повідомив, що в 2024 році РФ удвічі наростила виробництво озброєння, передавши армії:

понад 4000 одиниць бронетехніки,

180 бойових літаків і вертольотів,

понад 1,5 млн дронів, з яких щодня до фронту нібито доставлялось 4000 FPV-дронів.

Втім, президент РФ визнав, що навіть цих обсягів виробництва не вистачає для війни проти України.

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