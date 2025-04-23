Путін вимагає наростити виробництво зброї у 2025 році для війни в Україні
Диктатор РФ Володимир Путін 23 квітня заявив про потребу суттєво збільшити виробництво озброєнь у 2025 році.
Про це повідомляє офіційний сайт Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Путіна, оборонним підприємствам РФ, конструкторським бюро та полігонам доведеться вирішувати "ще масштабніші" завдання в межах модернізації ОПК. У програмі беруть участь понад 400 підприємств. Російський диктатор наголосив, що тактику і техніку, які РФ застосовує у війні проти України, нібито вивчають іноземні армії та виробники озброєнь.
У промові він акцентував на необхідності форсувати розробку робототехніки, морських безекіпажних систем, лазерної зброї проти БПЛА і ракет, а також засобів космічної розвідки й програмних продуктів із застосуванням штучного інтелекту.
Путін також повідомив, що в 2024 році РФ удвічі наростила виробництво озброєння, передавши армії:
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понад 4000 одиниць бронетехніки,
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180 бойових літаків і вертольотів,
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понад 1,5 млн дронів, з яких щодня до фронту нібито доставлялось 4000 FPV-дронів.
Втім, президент РФ визнав, що навіть цих обсягів виробництва не вистачає для війни проти України.
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Или он требует, чтобы его обанкротившиеся (почти) олигархи строили новые заводы по производству?
Странная новость. Будто про то, как кто-то в лесу ловил собственное эхо
И в депутаты тоже !
А то приходят маразматичные старПёры выжившие из ума и начинают в войнушки играть …, что б вы сдохли уже побыстрей - шо кацапкий, шо пиндоский - два идиота !