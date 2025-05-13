УКР
Присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи буде там Путін, - CNN

Переговори Путіна та Зеленського в Стамбулі. Чи буде там Трамп

Питання участі Дональда Трампа у переговорах в Стамбулі наразі залишається відкритим. Це залежить від того, чи відвідає їх диктатор Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на чиновника адміністрації Трампа.

"Зараз все дуже динамічно", - сказав чиновник, додавши, що "ніхто не знає багато" про те, яким буде четвер.

Також, за словами співрозмовника, можливість участі Трампа "чинить великий тиск на Путіна".

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.

Дивіться: РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Варто збільшити санкції проти РФ та наростити підтримку України, - Пісторіус

путін володимир (24601) Стамбул (243) Туреччина (3664) Трамп Дональд (6913) переговори з Росією (1402)
+3
Я прийшов , тебе нема
13.05.2025 15:41
+1
Було б добре, якби русня анонсувала приїзд *****, але в останню мить до Трампа вийшов би якийсь патрушєв.
Та цього не буде. Ні Трампа, ні *****. Буде лише одинока бубачка і зграя кацапсько-прокацапських шакалів, що потягнуть його до підписання "стамбула".
13.05.2025 15:39
+1
Ну тут логічно, але якщо не буде Путіна то не буде і ЗЕ а тоді Трамп каже - Путін сволоч і робить як обіцяв на виборах "я завалю Україну грошима і зброєю".....але ти БАЛАБОЛ
13.05.2025 15:39
***** не буде, а рудого донні із його пропозиціями участі ***** тупо послав, одночасно затягнувши необхідний йому час
13.05.2025 15:38
Пуйло боїться приїхати в аеропорт у Москві, для того, щоб зустріти свого гоподаря і повелителя Сі Цзінпіна, а не те що в Стамбул. Зате Буратіна легкий на підйом , любить безглузді вояжі за рахунок українців.
13.05.2025 15:50
Оленка по магазам прошвирнеться. Та й на пляжі можна повалятись.
13.05.2025 15:51
***** тупо сцить їхати, тим більше до країни НАТО
13.05.2025 15:51
13.05.2025 15:39
Якщо там не буде х@йла, то і переговорів не буде, так, пане зеленський?
13.05.2025 15:39
Как ху*ло может быть и в Стамбуле и в холодильнике??? Абсюрд панове...
13.05.2025 15:40
який абсурд - в холодильникі в Стамбул
13.05.2025 15:42
Я прийшов , тебе нема
13.05.2025 15:41
Це як у кіно: "Ось приїде дружина і я скажу своє чоловіче слово!"
13.05.2025 15:47
Допустимо шо ***** припрется до Стамбулу, прилетить і Трумп і от они вдвох почнуть ломати блазня який не маєуявишо таке дипломатія і якому похер Україна. А ще у ***** з Оману відосики є тощо.
13.05.2025 15:41 Відповісти
Ой касаб касаб, до чого ж ти тупій як глиста. А чому це як?
13.05.2025 15:59
Великадурня нам їхати і говорити зі злочинцем пуйлом. Цим відбілюєм його. А Трампище тільки додасть приниження. Гидке, рибооке , руде створіння буде примушувати лягти під пуйла.
13.05.2025 15:43
Щоб робити все, що вам хочеться, потрібно було 30 років думати, розвивати країну, ВПК, економіку, мати велике мотивоване населення. А якщо всього цього не робилося, але потрібно якось підтримувати штани, то потрібно виконувати те, що кажуть дяді, де це все робилося.
13.05.2025 16:10
Прогавлене минуле не дає права і не є приводом щоб покорятись агресору.
13.05.2025 16:27
Ти казала у четвер що даси мені тепер
говорила у пятницю пустиш мене під спідницю
ти казала у суботу поцілуєш біля плоту
і так само кожний день ходжу я мов той олень
13.05.2025 15:45
Невже на цій планеті нема людини, яка вийде прямо перед цим недоумком і скаже йому прямо у фейс, що він продажний, аморальний ДЕГЕНЕРАТ і місце його тільки в тюремній камері?
13.05.2025 15:47
Стубб сказав би, впевнений. Але 64 штуки F-35, що будуються, кардинально змінюють картину і гасять роздратування.

Тому доводиться грати у гольф і "піддакувати".....
13.05.2025 15:53
не буде Срутіна . він на всіх болт положив . і їому ніхто нічого не зробить
13.05.2025 15:50
Ну на месте зели я бы поехал, но встретился бы с Эрдоганом. А на сходку ермаков послал бы. И перетереть с не последним человеком не помешало бы лишний раз и свое присутствие обозначить. Султан по нынешним меркам не худший посредник.
13.05.2025 15:53
Якщо вже посилати когось на переговори, то вже Кличка. Там і лексика відповідна і фізична підготовка.
13.05.2025 16:04
А ще забув про представника від ЗСУ - Олега Ляшка.
13.05.2025 16:06
Трамп, Зеленский, ху... Путин, кто приедет на стамбульскую встречу и чем все это закончится, смотрите в следующей "серии сериала", события которого разворачиваются в реальном времени. Снято по мотивам кароточный Идиотский домик и лига нерешительных. Все персонажи неизменны и совпадения не случайны. Если бы мне лет 20 попался сценарий или сериал показывающий то, что последние 15 лет происходит, я бы подумал что это самый идиотский сериал и что в реале такого быть не может.
13.05.2025 16:05
Звичайно такого не може бути в реалі. Не треба було набухуватися перед сном. Прокидайся скоріше.
13.05.2025 16:48
А Пу прримчить , якщо його там прикриє Трамп.
13.05.2025 16:05
путена не буде. старий пі@ар не поїде, бо боїться, шо по дорозі розсипеться чи грохнуть його, а нового не вспінуть зліпити.
13.05.2025 16:13
Тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-vidpravyt-na-perehovory-u-stambuli-vitkoffa-ta-kelloha-reuters Reuters з посиланням на трьох знайомих з планами співрозмовників повідомляє, що Трамп на прямі переговори Путіна та Зеленського відправить до Стамбулу 15 травня (де Володимир Зеленський чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна) своїх спецпредставників з питань Близького Сходу та України - Віткоффа та Келлога.

Отже, ні *****, ні Трамп в Стамбул не збираються
13.05.2025 16:22
Тю, а шо, з Машкою-стаканом перемовини не хочеш вести? Чи Меланка не пускає?
13.05.2025 16:44
 
 