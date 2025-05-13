Присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи буде там Путін, - CNN
Питання участі Дональда Трампа у переговорах в Стамбулі наразі залишається відкритим. Це залежить від того, чи відвідає їх диктатор Володимир Путін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на чиновника адміністрації Трампа.
"Зараз все дуже динамічно", - сказав чиновник, додавши, що "ніхто не знає багато" про те, яким буде четвер.
Також, за словами співрозмовника, можливість участі Трампа "чинить великий тиск на Путіна".
Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та цього не буде. Ні Трампа, ні *****. Буде лише одинока бубачка і зграя кацапсько-прокацапських шакалів, що потягнуть його до підписання "стамбула".
говорила у пятницю пустиш мене під спідницю
ти казала у суботу поцілуєш біля плоту
і так само кожний день ходжу я мов той олень
Тому доводиться грати у гольф і "піддакувати".....
кароточныйИдиотский домик и лига нерешительных. Все персонажи неизменны и совпадения не случайны. Если бы мне лет 20 попался сценарий или сериал показывающий то, что последние 15 лет происходит, я бы подумал что это самый идиотский сериал и что в реале такого быть не может.
Отже, ні *****, ні Трамп в Стамбул не збираються