УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10962 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
1 190 17

США сподіваються, що Путін приїде у Стамбул. Тоді туди може прибути і Трамп, - Келлог

Трамп заявив що врятував Україну

У США сподіваються, що російський диктатор Володимир Путін таки приїде на перемовини до Стамбулу. Тоді туди приїде і лідер США Дональд Трамп.

Про це заявив спеціальний посланець Трампа Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, США прагнуть досягти всеосяжного припинення вогню в Україні, а вже потім переходити до територіальних питань.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи буде там Путін.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.

Дивіться: РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Варто збільшити санкції проти РФ та наростити підтримку України, - Пісторіус

Автор: 

путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913) Келлог Кіт (205)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
марні сподівання
***** максимально тягнутиме час, гратиме дурника, а до Стамбулу відправить вар'ятів
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
+4
келлог не знає, що ердоган. повинен заарештувати плєшивого, згідно ордеру?
чи, магам взагалі насрати на всі закони? тепер вони вертять світом?
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
+2
Тоді ×уйла заарештує міжнародний кримінальни суд, а заплаканий трампон носитиме передачі.
показати весь коментар
13.05.2025 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
марні сподівання
***** максимально тягнутиме час, гратиме дурника, а до Стамбулу відправить вар'ятів
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
"хто не скаче (в Стамбулі), той кацап"

як це буде англійською ?
ще не переклали, то для Вєлікого та Ужасного Трампа перекладуть.

ждітє отвєткі, ждітє отвєткі......

.
показати весь коментар
13.05.2025 16:48 Відповісти
дуже просто:
putin - *****, la-la-la-la...
показати весь коментар
13.05.2025 16:50 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 17:08 Відповісти
Тоді ×уйла заарештує міжнародний кримінальни суд, а заплаканий трампон носитиме передачі.
показати весь коментар
13.05.2025 16:45 Відповісти
келлог не знає, що ердоган. повинен заарештувати плєшивого, згідно ордеру?
чи, магам взагалі насрати на всі закони? тепер вони вертять світом?
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
Келлог шо не може позвонити піськову - запитати - гадають на кавовій гущі
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
не Генеральська то справа в когось питати
Генерали чавлять бутцами.....

.
показати весь коментар
13.05.2025 16:50 Відповісти
А трампонам видно подобається отримувати від ***** за щоку.
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
Прутін, особисто передасть трампу, ще одну картину «Трамп у Стамбулі»!!! Він на неї, не тільки нужду справляв…
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
Якщо Трампа в Стамбулі не буде - ***** не приїде.
показати весь коментар
13.05.2025 16:46 Відповісти
Можна помріяти - Пу має сундук компромату на мАга Лідера і точно Ху вічно дратівливе для Ердогана... А Трамп з Ердоганом мило розмовляли тиждень тому... Тож кого побоїться Пу в Туреччині?
показати весь коментар
13.05.2025 16:52 Відповісти
Цікаво, на якого ху...ла вони розраховують. Якщо приїде з валізою, то справжній, хоча ще до валізи повинен бути додаток піськов. Мабуть за двійниками він йоршиком робити не буде
показати весь коментар
13.05.2025 16:47 Відповісти
Скажіть хтось Трампу що ***** під слідством тож вештатись деінде йому дуже лячно ... а раптом затримають і шо ? А нішо пізда
показати весь коментар
13.05.2025 16:47 Відповісти
раніше я гадав, що трамп ліпить з себе дурня... ну, зрозуміло, є така стратегія поведінки, іноді дуже ефективна. Але щось мені все більш здається, що він справді кретин... правда залишається варінат залежності від *****... тоді що він творить у світі взагалі? Так поводить себе шизоїд... не прораховуючи навіть найближчих результатів.
показати весь коментар
13.05.2025 16:47 Відповісти
Кроче кажучи - в дурдомі "День Відкритих Дверей".
Трамп, мабуть вже поголив свої інтимні місця та й замріявся...
показати весь коментар
13.05.2025 16:50 Відповісти
все ж таки ху йло захоче збергегти за собою образ мачо, а не обоса, тому тут мабуть доведеться йому все ж таки поїхати. бо якщо не поїде, то вже не тільки будуть всі думати, що він сцикун, а вже тоді точно побачать по факту, що він таки сцикун. то мабуть приїде все таки він. в останній момент наважиться. і анонсувати свою поїздку не буде.
показати весь коментар
13.05.2025 17:12 Відповісти
 
 