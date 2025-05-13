США сподіваються, що Путін приїде у Стамбул. Тоді туди може прибути і Трамп, - Келлог
У США сподіваються, що російський диктатор Володимир Путін таки приїде на перемовини до Стамбулу. Тоді туди приїде і лідер США Дональд Трамп.
Про це заявив спеціальний посланець Трампа Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, США прагнуть досягти всеосяжного припинення вогню в Україні, а вже потім переходити до територіальних питань.
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи буде там Путін.
Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
