Келлог: США розглядають розміщення сил Британії, Франції та Польщі на "захід від Дніпра"
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.
Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. - Ред.)", - сказав посланник Трампа.
За ого словами, водночас на східному боці Дніпра можуть бути розміщені миротворчі сили за участю третіх країн - для контролю за дотриманням можливого режиму припинення вогню.
Келлог наголосив, що першочерговим кроком є досягнення всеосяжного перемир’я, після чого обговорюватимуться інші питання - від статусу тимчасово окупованих територій до повернення українських дітей та перспектив вступу України в НАТО.
А базу повітряних сил -- біля Рахова.
Цирк поїхав, клоуни лишились
ОБСЕ номер 2
А Англія , Франція і Польща будуть вирішувати куди послати американські війська?
Це шо, якийсь новий варіант "Міняю жінку" у стилі мілітарі?