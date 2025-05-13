Келлог: США розглядають розміщення сил Британії, Франції та Польщі на "захід від Дніпра"

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. - Ред.)", - сказав посланник Трампа.

За ого словами, водночас на східному боці Дніпра можуть бути розміщені миротворчі сили за участю третіх країн - для контролю за дотриманням можливого режиму припинення вогню.

Келлог наголосив, що першочерговим кроком є досягнення всеосяжного перемир’я, після чого обговорюватимуться інші питання - від статусу тимчасово окупованих територій до повернення українських дітей та перспектив вступу України в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Путін приїде у Стамбул. Тоді туди може прибути і Трамп, - Келлог