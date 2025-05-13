УКР
Новини
Келлог: США розглядають розміщення сил Британії, Франції та Польщі на "захід від Дніпра"

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. - Ред.)", - сказав посланник Трампа.

За ого словами, водночас на східному боці Дніпра можуть бути розміщені миротворчі сили за участю третіх країн - для контролю за дотриманням можливого режиму припинення вогню.

Келлог наголосив, що першочерговим кроком є досягнення всеосяжного перемир’я, після чого обговорюватимуться інші питання - від статусу тимчасово окупованих територій до повернення українських дітей та перспектив вступу України в НАТО.

миротворці (863) Келлог Кіт (205) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+15
А чого це він чужі війська десь там розташовує, а про свої мовчить?
13.05.2025 17:41 Відповісти
+12
краще б на схiд вiд волги!
13.05.2025 17:40 Відповісти
+9
на захід від Львова краще, в рази безпечніше...
13.05.2025 17:53 Відповісти
Келог показує на пальцях розмір західної допомоги!
13.05.2025 17:40 Відповісти
Еге ж-на трьох пальцях!
13.05.2025 17:55 Відповісти
Нічого так собі заявка. Нагадує момент з мультика, де Шрек з Віслюком болото ділили. "...ета твая палавіна, а ета мая палавіна..."
13.05.2025 18:53 Відповісти
краще б на схiд вiд волги!
13.05.2025 17:40 Відповісти
А реально будет на запад от Тисы...
13.05.2025 18:02 Відповісти
А чого це він чужі війська десь там розташовує, а про свої мовчить?
13.05.2025 17:41 Відповісти
Бо дурне думає, що воно хитре.
13.05.2025 17:46 Відповісти
Хто власник Лівого берега?

Віктор Пінчук - власник.
13.05.2025 17:41 Відповісти
"...заявив, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра..." - там уже віддали те, що на схід...?
13.05.2025 17:41 Відповісти
Сейчас в Кремле в очередной раз у кого то подгорит и последует истерическая реакция, о недопустимости западных войск в Украине, но западные политики будут продолжать их провоцировать такими заявлениями, что бы привыкали к неизбежному...надеюсь.
13.05.2025 17:43 Відповісти
США розміщує війська інших країн і то на захід від дніпра тіпа все на схід від дніпра це де факто відходить х*йлостану. Як не як але США це такеж кончене створіння як і Соссія особливо на чолі з скаженою рудою мавпою
13.05.2025 17:43 Відповісти
тікай з сша, клоун
13.05.2025 18:45 Відповісти
Заспокійся федя
13.05.2025 19:22 Відповісти
Мабуть десь біля Львова.
13.05.2025 17:46 Відповісти
да да 3 км от границы ес
13.05.2025 18:00 Відповісти
ГАНЬБИЩЕ НАТО. Естонію - та ні, усю Балтію здали б і казали б, що не можна злити путіна... ГАНЬБИЩЕ!
13.05.2025 17:48 Відповісти
Расказывая что европа хуже китая вы бы вообще **** закрыли про МЫ РАЗРЕШИМ ЕСЛИ ЧТО
13.05.2025 17:51 Відповісти
на захід від Львова краще, в рази безпечніше...
13.05.2025 17:53 Відповісти
Він не договорив що окрім ,,на захід від Дніпра,, війська ще й будуть постійно знаходитись в аеропортах. Щоб можна було швидко здриснути.
13.05.2025 17:56 Відповісти
А хіба еропорти працюють?
13.05.2025 20:12 Відповісти
Якщо буде домовленість про припинення вогню то запрацюють. ,,Гаранти,, якраз там і розташуються.
13.05.2025 20:16 Відповісти
В Україну масово приїжджають іноземні геймери, щоб працювати операторами дронів у ЗСУ і мочити русню, - New York Post "Комп'ютерники зі США, Британії, Канади, Австралії та Франції виявилися майстерними пілотами безпілотників на передовій, що стало "секретною зброєю України".
13.05.2025 17:59 Відповісти
А з того боку нема таких? Дітей ЦРУшників
13.05.2025 20:13 Відповісти
базікати можно ще років 100. Отой клятий Захід санкції підсилити не може та лад в НАТО і ЄС навести. Де їм особисто з мордором сражатися.? Тільки руками українців. Так було свого часу з Фінляндієй та Польшей. Поки Франція і Брітанія мудрували, Сралін разом з Адольфом захоплювали чужі країни
13.05.2025 17:59 Відповісти
13.05.2025 18:00 Відповісти
Залізобенной електорат зеЛідора така пропозиція має влаштовувати. Вони ж бігли підстрибуючи голосувати в 2019 за того, хто пропонував ху#лу зійтись посередині.
13.05.2025 18:01 Відповісти
Європа поставить цей бар'єр для себе. Для свого захисту. Та ще й на чужій території.
13.05.2025 18:03 Відповісти
На східному боці треті країни- він їх не назвав. Це хотілки пуйла, тобто: бразильці, венесуельці, кубінці і ще пару в спідницях з пальми. Розірвуть країну і не помітим.
13.05.2025 18:04 Відповісти
Трамп з Пуйлом поділили Україну, як Гітлер зі Сталіним Польщу?
13.05.2025 18:04 Відповісти
На захід від Дніпра це може бути десь біля Парижу
13.05.2025 18:18 Відповісти
У Виноградові розмістіть.

А базу повітряних сил -- біля Рахова.
13.05.2025 18:19 Відповісти
Ну а що я казав. Лівобережжя буде потихеньку здаватись. Чи ви думали що Тампон і ***** вдовольняться тільки кримом, дамбасом і Запоріжжям? Це як болото, ступив крок в нього і тебе потягне всього.
13.05.2025 18:30 Відповісти
Пост,що на скріну,я написав ще влітку 23 року.

13.05.2025 21:19 Відповісти
Яка мєрзость. Не ганьбіться, миротворці, краще дайте зброї та грошей.
13.05.2025 18:48 Відповісти
"США розглядають розміщення сил Британії, Франції та Польщі"
Цирк поїхав, клоуни лишились
13.05.2025 18:57 Відповісти
вы скaжите где, чтобы люди успели для контингентa понaоткрывaть кaбaков.

ОБСЕ номер 2
13.05.2025 19:06 Відповісти
посилати його накуй за рашистським коритом
13.05.2025 19:12 Відповісти
Знову житло в Ужгороді подорожчає
13.05.2025 19:26 Відповісти
да,да как запрягут осликов ребом так завтра харькове или запоре будут не смешите,нытики)
13.05.2025 20:13 Відповісти
Угорців та словаків на Закарпатті, румун - на Буковині.
13.05.2025 19:29 Відповісти
Ага...
А Англія , Франція і Польща будуть вирішувати куди послати американські війська?
Це шо, якийсь новий варіант "Міняю жінку" у стилі мілітарі?
13.05.2025 20:08 Відповісти
 
 