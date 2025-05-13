Косіняк-Камиш відповів на слова Келлога про розміщення польських сил в Україні: Польща не відправить своїх солдатів
У Міноборони Польщі заперечили наміри розміщувати своїх військових в Україні в межах миротворчої місії.
Відповідну заяву озвучив Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Косіняк-Камиш заявив, що Польща не планує і не відправить польських солдатів в Україну, і "це однозначна позиція уряду, президента і всіх політичних сил в Польщі".
За словами очільника оборонного відомства Польщі, його країна й надалі виконуватиме свою роль у забезпеченні логістики для надання допомоги Україні.
"Польща бачить свою дуже важливу роль – і про це ми говоримо в межах коаліції під головуванням Великої Британії, Франції, більшості європейських країн, країн НАТО – у стабілізації ситуації в Україні після такого довгоочікуваного припинення вогню чи миру – як держава, що підтримує логістичний хаб, інфраструктурне забезпечення та захист східного флангу НАТО",- сказав польський міністр.
Зазначимо, що вищезгадана заява очільника Міноборони Польщі прозвучала у відповідь на слова спеціальний посланника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога про те, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.
На думку Косіняка-Камиша, слова Келлога могли підкреслити роль, яку в операції з розміщення "сил гарантування" відіграватиме польська армія.
Може хватить вже придумовувати різну дурню, а краще завалити Україну зброєю і ми самі все вирішимо?
А що ці війська, крім заголовіків в газетах дадуть? Вони ж не будуть воювати, навіть кордини прикривати не будуть.
Крім витрат мільярду євро на їх утримання в Україні- зеро. На цей мільярд- замовлення на дрони у українських виробників. От і будуть " поляки"
Що ж ти вирішиш,"купою зброї" якщо цілими днями тут кнопаєш..
Очевидно Келлог Польщу й не мав на увазі , але Косіняк всрався - превентивно .
Вони гадали що під час війни нас прогнути буде легко . А воно - не так сталося як гадалося .!! Таке доводиться чути від наших біженців .
Тема Бандери - головний камінь спотикання .
)))
- відправити москальський батальйон окупантів у країни Балтії. А може і роти буде достатньо.
НАТО само розвалиться при задіяні п.5 статуту, коли почнут казати "Ми не маємо намірів посилати свої війська кудись"
І тому починає чотирьох місячну блокаду кордону "забастовщиками" =( Ну і союзнички =(
то не їм в найважчі часи подляки ножа встромили в спину і заблокували кордон. Не їм ссипали зерно. Не їх таксистів били, бо вони вони українці. Не їх взяли за горлянку терміново кістки розкопувати на укр.території.
При чому до росії 0 ворожих акцій. І по кордонах, і по катині, і по смоленську. Бо як вякнуть, то кацапи подлякам такий х* в ср*ку встромлять, що бігти будуть до португалії. А на українців в найважчий час 2ий фронт відкрити можна.
І чого ж це так подляків почали тут ненавидіти?!
Ви тупий?
Не вірьте їм, вони просто гніди продажні, і не виконують свої обов'язки.