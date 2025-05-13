Косіняк-Камиш відповів на слова Келлога про розміщення польських сил в Україні: Польща не відправить своїх солдатів

У Міноборони Польщі заперечили наміри розміщувати своїх військових в Україні в межах миротворчої місії.

Відповідну заяву озвучив Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща не планує і не відправить польських солдатів в Україну, і "це однозначна позиція уряду, президента і всіх політичних сил в Польщі".

За словами очільника оборонного відомства Польщі, його країна й надалі виконуватиме свою роль у забезпеченні логістики для надання допомоги Україні.

"Польща бачить свою дуже важливу роль – і про це ми говоримо в межах коаліції під головуванням Великої Британії, Франції, більшості європейських країн, країн НАТО – у стабілізації ситуації в Україні після такого довгоочікуваного припинення вогню чи миру – як держава, що підтримує логістичний хаб, інфраструктурне забезпечення та захист східного флангу НАТО",- сказав польський міністр.

Зазначимо, що вищезгадана заява очільника Міноборони Польщі прозвучала у відповідь на слова спеціальний посланника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога про те, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється можливість розміщення сил союзників на захід від Дніпра.

На думку Косіняка-Камиша, слова Келлога могли підкреслити роль, яку в операції з розміщення "сил гарантування" відіграватиме польська армія.

Читайте також: Келлог: США розглядають розміщення сил Британії, Франції та Польщі на "захід від Дніпра"