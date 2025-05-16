УКР
Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину: пошкоджено будинки, евакуйовано 148 людей

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Протягом доби з 15 на 16 травня російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах Сумщини, пошкодивши цивільну інфраструктуру. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог використовував FPV-дрони (понад 30 ударів), реактивні системи залпового вогню (майже 20 ударів) та скидав ВОГ із дронів (понад 30 випадків).

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Великописарівській громаді - нежитлове приміщення,

  • у Новослобідській - два приватні будинки,

  • у Білопільській - також два житлові будинки.

Загиблих і поранених немає.

Протягом доби тривалість повітряної тривоги в області склала майже 15 годин.

Рада оборони Сумщини ухвалила рішення щодо посилення протиповітряної оборони, включаючи матеріально-технічне забезпечення підрозділів ППО та збільшення особового складу.

