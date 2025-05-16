Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину: пошкоджено будинки, евакуйовано 148 людей
Протягом доби з 15 на 16 травня російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах Сумщини, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог використовував FPV-дрони (понад 30 ударів), реактивні системи залпового вогню (майже 20 ударів) та скидав ВОГ із дронів (понад 30 випадків).
Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
-
у Великописарівській громаді - нежитлове приміщення,
-
у Новослобідській - два приватні будинки,
-
у Білопільській - також два житлові будинки.
Загиблих і поранених немає.
Протягом доби тривалість повітряної тривоги в області склала майже 15 годин.
Рада оборони Сумщини ухвалила рішення щодо посилення протиповітряної оборони, включаючи матеріально-технічне забезпечення підрозділів ППО та збільшення особового складу.
