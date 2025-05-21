2 080 5
Війська РФ ударили "Шахедами" по двох підприємствах у Сумах. Пошкоджено ЛЕП. ФОТО
Зранку 21 травня 2025 року Суми перебували під атакою російських БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджено лінії електропередач.
Своєю чергою, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу "Шахед".
По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому - 2.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.
На місцях працюють всі необхідні служби.
Виктор Шевченко
юрий Шмалько
Виктор Ле
Bel Amor
андрій лебеденко
