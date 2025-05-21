УКР
Війська РФ ударили "Шахедами" по двох підприємствах у Сумах. Пошкоджено ЛЕП. ФОТО

Зранку 21 травня 2025 року Суми перебували під атакою російських БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджено лінії електропередач.

атака на Суми

Своєю чергою, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу "Шахед".

По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому - 2.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.

На місцях працюють всі необхідні служби.

