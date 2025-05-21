4 782 1
У Києві вночі лунали вибухи: ворог атакував столицю дронами
У ніч проти середи, 21 травня 2025 року, війська РФ атакували "Шахедами" Київ. Пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"Працює ППО по ворожих БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!", - писав голова КМВА Тимур Ткаченко.
Наразі в столиці оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки ворожої атаки на Київ на цю хвилину немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по двох підприємствах у Сумах. Пошкоджено ЛЕП.
