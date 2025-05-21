УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9188 відвідувачів онлайн
Новини Атака БПЛА на Київ
4 782 1

У Києві вночі лунали вибухи: ворог атакував столицю дронами

Шахед атакує Київ

У ніч проти середи, 21 травня 2025 року, війська РФ атакували "Шахедами" Київ. Пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Працює ППО по ворожих БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!", - писав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі в столиці оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки ворожої атаки на Київ на цю хвилину немає.

Також читайте: Уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по двох підприємствах у Сумах. Пошкоджено ЛЕП.

Автор: 

Київ (20051) Повітряні атаки на Київ (915) Шахед (1412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все збили - дякую бійцям ППО!
показати весь коментар
21.05.2025 07:12 Відповісти
 
 