У Києві вночі лунали вибухи: ворог атакував столицю дронами

У ніч проти середи, 21 травня 2025 року, війська РФ атакували "Шахедами" Київ. Пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Працює ППО по ворожих БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!", - писав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі в столиці оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки ворожої атаки на Київ на цю хвилину немає.

