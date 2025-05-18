УКР
Новини Атака БПЛА на Київ
Уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю

шахед над Києвом

У ніч проти неділі, 18 травня 2025 року, війська РФ атакували Київ ударними дронами. Зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Голосіївському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Минулося без пожежі та потерпілих.

На місці працюють фахівці.

Також читайте: Масована атака на Київ: рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів. ФОТОрепортаж

"Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!", - наголошують у КМВА.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" наразі атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі.

Київ (20047) Повітряні атаки на Київ (915) Шахед (1410)
Скільки не переговорюйтеся, не зустрічайтеся, а ху...ло залишиться ху...лом для всіх, мабуть тільки окрім трампанутого
показати весь коментар
18.05.2025 07:41 Відповісти
Наслідки, нікчемної балаканини Трампа про воєнного злочинця ******, бачимо в Україні щоденно!!
Соромно за вибір Американців, маючи перед очима, наслідки свого підрахунку голосів у 2019 році!!
показати весь коментар
18.05.2025 09:26 Відповісти
 
 