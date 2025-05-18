Уламки "Шахеда" впали в Голосіївському районі Києва: пошкоджено нежитлову будівлю

У ніч проти неділі, 18 травня 2025 року, війська РФ атакували Київ ударними дронами. Зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Голосіївському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, пошкоджено дах нежитлової будівлі.

Минулося без пожежі та потерпілих.

На місці працюють фахівці.

"Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!", - наголошують у КМВА.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що "шахеди" наразі атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі.