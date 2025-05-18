УКР
Новини Атака шахедів на Київщину
2 329 8

"Шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі

шахед атакує Київщину

На жаль, унаслідок ворожої дронової атаки в Обухівському районі Київщини від отриманих травм загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київщину: уламки впали у двох районах області. ФОТОрепортаж

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Більш детальну інформацію щодо наслідків ворожої атаки ОВА обіцяє надати згодом.

Повітряна тривога у регіоні досі триває. За даними Повітряниз сил, зафіксовано БпЛА в центрі Київщини - курсом на Васильків.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські БпЛА зафіксовано на Київщині, працюють Сили ППО.

Київська область (4194) Шахед (1410)
Пишут, что много прилетов по аэродрому в Василькове...
18.05.2025 07:24
18.05.2025 07:24 Відповісти
Коли влада не може захистити свій народ, вона має піти геть.
18.05.2025 07:27
А владу хто обирав?Мудрий народ.
А владу хто обирав?Мудрий народ.
18.05.2025 07:40
77% від явки 40% решта проти була
77% від явки 40% решта проти була
18.05.2025 10:47
18.05.2025 10:47 Відповісти
писав подання презу України щоб замість клумби під Північним мостом зробили полосу заїзду на міст, зняли кілометровий корк в годину пік. Відповіли що це не справа преза...................
18.05.2025 10:48
18.05.2025 10:48 Відповісти
Тварина зелена оманська, де відповідь по Москві?
18.05.2025 07:44
18.05.2025 07:44 Відповісти
Ось вони, "мирні ініціативи" пуйла та трампона!
А далі буде ще "веселіше", адже США не надаватиме допомогу Україні у зброї.
Так трампону наказав пуйло, всі вказівки ж тепер надходить в Білий Дім
з кремлівських кабінетів!
18.05.2025 08:12
18.05.2025 08:12 Відповісти
 
 