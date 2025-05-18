"Шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі
На жаль, унаслідок ворожої дронової атаки в Обухівському районі Київщини від отриманих травм загинула жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.
У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.
Більш детальну інформацію щодо наслідків ворожої атаки ОВА обіцяє надати згодом.
Повітряна тривога у регіоні досі триває. За даними Повітряниз сил, зафіксовано БпЛА в центрі Київщини - курсом на Васильків.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські БпЛА зафіксовано на Київщині, працюють Сили ППО.
А далі буде ще "веселіше", адже США не надаватиме допомогу Україні у зброї.
Так трампону наказав пуйло, всі вказівки ж тепер надходить в Білий Дім
з кремлівських кабінетів!