"Шахеди" атакують Київщину: загинула жінка, двоє дорослих та дитина поранені в Обухівському районі

На жаль, унаслідок ворожої дронової атаки в Обухівському районі Київщини від отриманих травм загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Більш детальну інформацію щодо наслідків ворожої атаки ОВА обіцяє надати згодом.

Повітряна тривога у регіоні досі триває. За даними Повітряниз сил, зафіксовано БпЛА в центрі Київщини - курсом на Васильків.

