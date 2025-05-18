Російські БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО
У ніч на неділю, 18 травня, на Київщині було зафіксовано рух російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська ОВА в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль