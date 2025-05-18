УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4441 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
777 0

Російські БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

ППО працює по дронах на Київщині

У ніч на неділю, 18 травня, на Київщині було зафіксовано рух російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4737) Київська область (4194) ППО (3481)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 