Російські БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

У ніч на неділю, 18 травня, на Київщині було зафіксовано рух російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

