Российские БПЛА были зафиксированы на Киевщине: работали Силы ПВО
В ночь на воскресенье, 18 мая, на Киевщине было зафиксировано движение российских беспилотников. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская ОВА в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорилось в сообщении.
Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Напомним, что в субботу, 17 мая, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
