Новости Атака беспилотников на Киевщину
Российские БПЛА были зафиксированы на Киевщине: работали Силы ПВО

ПВО работает по дронам в Киевской области

В ночь на воскресенье, 18 мая, на Киевщине было зафиксировано движение российских беспилотников. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорилось в сообщении.

Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Напомним, что в субботу, 17 мая, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

