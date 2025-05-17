РУС
Россияне запускали по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Оккупанты атакуют беспилотниками в ночь на 17 мая

Под конец суток 16 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумщина - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалосьв 23:51.

"Несколько групп БПЛА - через Сумщину, курсом на Черниговщину", - сообщалось в 23:59.

"БПЛА в направлении Нежина", - сообщалось в 00:27.

В 01:03 ВС сообщили, что вражеские дроны держат курс на Киевщину.

"Новая группа БПЛА в Харьковской области. Курсом на Полтавщину", - сообщалось в 01:17.

В 01:35 ВС сообщили о:

  • группах БПЛА по акватории Черного моря в направлении Одесщины;
  • новых группах через Сумщину курсом на Черниговщину.

Обновление

В 02:11 ВС сообщили:

  • Одесщина: несколько групп ударных БПЛА - в направлении Южного;
  • Сумщина: большинство БПЛА - мимо Ромен курсом на Черниговщину. Несколько - в районе Лебедино.

Смотрите также: РФ выпустила 112 БПЛА по Украине: 73 цели сбиты, 36 - локально потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4124) Воздушные силы (2614)
Мабуть бажають миру та процвітання нам, і хочуть милуватися щастям "брацькогонагоду"
17.05.2025 00:16 Ответить
Проявляють турботу о руськагаварящих
17.05.2025 04:05 Ответить
Здохніть , кацапи кляті ,
бо вами вже смердить вся наша крїна 👹
17.05.2025 00:36 Ответить
Давайте відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
17.05.2025 01:18 Ответить
А по НПЗ не бьють і по портам - бо кацапи імітують перемовини і будуть тягнути цю тягомотину доки будують нові військові заводи
17.05.2025 04:19 Ответить
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники

Оце так новина!
17.05.2025 07:39 Ответить
 
 