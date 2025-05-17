2 500 6
Россияне запускали по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Под конец суток 16 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумщина - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалосьв 23:51.
"Несколько групп БПЛА - через Сумщину, курсом на Черниговщину", - сообщалось в 23:59.
"БПЛА в направлении Нежина", - сообщалось в 00:27.
В 01:03 ВС сообщили, что вражеские дроны держат курс на Киевщину.
"Новая группа БПЛА в Харьковской области. Курсом на Полтавщину", - сообщалось в 01:17.
В 01:35 ВС сообщили о:
- группах БПЛА по акватории Черного моря в направлении Одесщины;
- новых группах через Сумщину курсом на Черниговщину.
Обновление
В 02:11 ВС сообщили:
- Одесщина: несколько групп ударных БПЛА - в направлении Южного;
- Сумщина: большинство БПЛА - мимо Ромен курсом на Черниговщину. Несколько - в районе Лебедино.
