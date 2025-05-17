УКР
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Окупанти атакують безпілотниками в ніч на 17 травня

Під кінець доби 16 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 23:51.

"Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 23:59.

"БпЛА у напрямку Ніжина", - повідомлялося о 00:27. 

О 01:03 ПС повідомили, що ворожі дрони тримають курс на Київщину.

"Нова група БпЛА на Харківщині. Курсом на Полтавщину", - повідомлялося о 01:17.

О 01:35 ПС повідомили про:

  • Групи БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Одещини;
  • Нові групи через Сумщину курсом на Чернігівщину.

Оновлення

О 02:11 ПС повідомили про:

  • Одещина: декілька груп ударних БпЛА у напрямку Південного;
  • Сумщина: більшість БпЛА повз Ромни курсом на Чернігівщину. Декілька в районі Лебедина.

Дивіться також: РФ випустила 112 БпЛА по Україні: 73 цілі збито, 36 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4732) Повітряні сили (2955)
Мабуть бажають миру та процвітання нам, і хочуть милуватися щастям "брацькогонагоду"
17.05.2025 00:16 Відповісти
Проявляють турботу о руськагаварящих
17.05.2025 04:05 Відповісти
Здохніть , кацапи кляті ,
бо вами вже смердить вся наша крїна 👹
17.05.2025 00:36 Відповісти
Давайте відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
17.05.2025 01:18 Відповісти
А по НПЗ не бьють і по портам - бо кацапи імітують перемовини і будуть тягнути цю тягомотину доки будують нові військові заводи
17.05.2025 04:19 Відповісти
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники

Оце так новина!
17.05.2025 07:39 Відповісти
 
 