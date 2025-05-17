2 500 6
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Під кінець доби 16 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 23:51.
"Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 23:59.
"БпЛА у напрямку Ніжина", - повідомлялося о 00:27.
О 01:03 ПС повідомили, що ворожі дрони тримають курс на Київщину.
"Нова група БпЛА на Харківщині. Курсом на Полтавщину", - повідомлялося о 01:17.
О 01:35 ПС повідомили про:
- Групи БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Одещини;
- Нові групи через Сумщину курсом на Чернігівщину.
Оновлення
О 02:11 ПС повідомили про:
- Одещина: декілька груп ударних БпЛА у напрямку Південного;
- Сумщина: більшість БпЛА повз Ромни курсом на Чернігівщину. Декілька в районі Лебедина.
