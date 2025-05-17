Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Під кінець доби 16 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 23:51.

"Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 23:59.

"БпЛА у напрямку Ніжина", - повідомлялося о 00:27.

О 01:03 ПС повідомили, що ворожі дрони тримають курс на Київщину.

"Нова група БпЛА на Харківщині. Курсом на Полтавщину", - повідомлялося о 01:17.

О 01:35 ПС повідомили про:

Групи БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Одещини;

Нові групи через Сумщину курсом на Чернігівщину.

Оновлення

О 02:11 ПС повідомили про:

Одещина: декілька груп ударних БпЛА у напрямку Південного;

Сумщина: більшість БпЛА повз Ромни курсом на Чернігівщину. Декілька в районі Лебедина.

