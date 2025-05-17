РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9259 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
5 232 11

Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

россияне атакуют шахедами

Днем субботы, 17 мая, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

В 15:47 вражеские дроны с юга запустили на Запорожскую область. Оттуда они направились на Днепропетровскую.

По состоянию на 16:14 группа "Шахедов" на западе Донетчины и востоке Днепропетровщины летела курсом на Харьковщину.

Вражеские ударные БПЛА из Белгородской обл., РФ зафиксировали курсом на юг Сумщины.

В 16:45 ВС сообщали:

  • Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в центре Харьковщины курсом на юго-восток.

В 17:28 сообщалось:

Новая группа БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на юг Сумщины, север Харьковщины!

Группа БпЛА движется вдоль границы Сумщины и Харьковщины на юг.

В 18:29 ВС сообщили, что:

  • Группа БпЛА на востоке Полтавщины курсом на юг!
  • БпЛА в центре и на юге Харьковщины курсом на юго-восток.
  • "Шахеды" на востоке Харьковщины курсом на юг.
  • "Шахеды" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на восток.

В 19:32 сообщалось:

  • Новая группа БпЛА из Курской обл. РФ на север Сумщины!
  • Группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг!
  • БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.
  • "Шахеды" на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину!
  • "Шахеды" на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
  • "Шахеды" на севере Запорожской области курсом на Запорожье.

Обновление

В 20:10 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
  • БПЛА на севере Черниговщины курсом на недневное мероприятие!
  • БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.

В 20:59 сообщалось:

  • Новая группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
  • Группа БПЛА на севере и в центре Чернигова курсом на Киевщину!
  • Группа БпЛА на юге Харьковщины курсом в Донецкую область!
  • БпЛА на Днепропетровщине курсом на Запорожскую область!

В 21:46 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
  • Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину!
  • БпЛА на Днепропетровщине курсом в Донецкую область!

В 22:29 сообщалось:

  • Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
  • Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад!
  • БПЛА на границе Сумщины и Черниговщины курсом на Полтавщину!
  • БпЛА в центре Харьковщины курс на запад!

Читайте также: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2616) Шахед (1403)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Збрехати жодних проблем з 2019
показать весь комментарий
17.05.2025 20:30 Ответить
+3
Єрмак, запускай дрони. Чи хто там у вас. План "ковьер"-то ви можете влаштувати, аби було бажання. Ракет немає, но збрехать, що дронів немє вже зеленим важкувато.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:07 Ответить
+3
Начиная примерно с 16-00 идут постоянные пуски со всех направлений... Может в ответ, хоть один беспилотник запустят? Или "лидеру" некогда отдать приказ, встреча с "папой" на носу?
показать весь комментарий
17.05.2025 23:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак, запускай дрони. Чи хто там у вас. План "ковьер"-то ви можете влаштувати, аби було бажання. Ракет немає, но збрехать, що дронів немє вже зеленим важкувато.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:07 Ответить
Збрехати жодних проблем з 2019
показать весь комментарий
17.05.2025 20:30 Ответить
"Паляниці" "Паляниці" а я малєнькій такой...
показать весь комментарий
17.05.2025 22:10 Ответить
Что-то их сегодня очень много летит... Наверное сигнал Трампу, что х***о устал, хочет завершения.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:07 Ответить
Трамп таки правду казав, про 24 години ??
******, це підтверджує, ЩОДЕННО обстрілюючи Україну, 24/7!
показать весь комментарий
17.05.2025 22:41 Ответить
Начиная примерно с 16-00 идут постоянные пуски со всех направлений... Может в ответ, хоть один беспилотник запустят? Или "лидеру" некогда отдать приказ, встреча с "папой" на носу?
показать весь комментарий
17.05.2025 23:22 Ответить
Я з Сирця, змалку шос' я там крав у тих садах, потім теплиці, зара амерікан ембассі. Боже бережи Сирец'і увесь фатерлянд.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:49 Ответить
Мирні досягнення зеленського
показать весь комментарий
18.05.2025 00:30 Ответить
Зеля, а ну вдар по тим шахедам своїм потужним мирними планом, чи що там ще в тебе є потужне. Тільки рояль не чіпай.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:33 Ответить
 
 