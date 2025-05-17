Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Днем субботы, 17 мая, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
В 15:47 вражеские дроны с юга запустили на Запорожскую область. Оттуда они направились на Днепропетровскую.
По состоянию на 16:14 группа "Шахедов" на западе Донетчины и востоке Днепропетровщины летела курсом на Харьковщину.
Вражеские ударные БПЛА из Белгородской обл., РФ зафиксировали курсом на юг Сумщины.
В 16:45 ВС сообщали:
- Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА в центре Харьковщины курсом на юго-восток.
В 17:28 сообщалось:
Новая группа БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на юг Сумщины, север Харьковщины!
Группа БпЛА движется вдоль границы Сумщины и Харьковщины на юг.
В 18:29 ВС сообщили, что:
- Группа БпЛА на востоке Полтавщины курсом на юг!
- БпЛА в центре и на юге Харьковщины курсом на юго-восток.
- "Шахеды" на востоке Харьковщины курсом на юг.
- "Шахеды" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на восток.
В 19:32 сообщалось:
- Новая группа БпЛА из Курской обл. РФ на север Сумщины!
- Группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг!
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.
- "Шахеды" на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину!
- "Шахеды" на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
Обновление
В 20:10 ВС сообщили:
- Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
- БПЛА на севере Черниговщины курсом на недневное мероприятие!
- БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
В 20:59 сообщалось:
- Новая группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
- Группа БПЛА на севере и в центре Чернигова курсом на Киевщину!
- Группа БпЛА на юге Харьковщины курсом в Донецкую область!
- БпЛА на Днепропетровщине курсом на Запорожскую область!
В 21:46 ВС сообщили:
- Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
- Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину!
- БпЛА на Днепропетровщине курсом в Донецкую область!
В 22:29 сообщалось:
- Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!
- Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад!
- БПЛА на границе Сумщины и Черниговщины курсом на Полтавщину!
- БпЛА в центре Харьковщины курс на запад!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******, це підтверджує, ЩОДЕННО обстрілюючи Україну, 24/7!