Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Днем субботы, 17 мая, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

В 15:47 вражеские дроны с юга запустили на Запорожскую область. Оттуда они направились на Днепропетровскую.

По состоянию на 16:14 группа "Шахедов" на западе Донетчины и востоке Днепропетровщины летела курсом на Харьковщину.

Вражеские ударные БПЛА из Белгородской обл., РФ зафиксировали курсом на юг Сумщины.

В 16:45 ВС сообщали:

Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;

БпЛА в центре Харьковщины курсом на юго-восток.

В 17:28 сообщалось:

Новая группа БпЛА из Белгородской обл. (РФ) на юг Сумщины, север Харьковщины!

Группа БпЛА движется вдоль границы Сумщины и Харьковщины на юг.

В 18:29 ВС сообщили, что:

Группа БпЛА на востоке Полтавщины курсом на юг!

БпЛА в центре и на юге Харьковщины курсом на юго-восток.

"Шахеды" на востоке Харьковщины курсом на юг.

"Шахеды" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на восток.

В 19:32 сообщалось:

Новая группа БпЛА из Курской обл. РФ на север Сумщины!

Группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг!

БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.

"Шахеды" на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину!

"Шахеды" на востоке Днепропетровщины курсом на запад.

"Шахеды" на севере Запорожской области курсом на Запорожье.

Обновление

В 20:10 ВС сообщили:

Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!

БПЛА на севере Черниговщины курсом на недневное мероприятие!

БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.

В 20:59 сообщалось:

Новая группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!

Группа БПЛА на севере и в центре Чернигова курсом на Киевщину!

Группа БпЛА на юге Харьковщины курсом в Донецкую область!

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Запорожскую область!

В 21:46 ВС сообщили:

Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!

Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину!

БпЛА на Днепропетровщине курсом в Донецкую область!

В 22:29 сообщалось:

Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину!

Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад!

БПЛА на границе Сумщины и Черниговщины курсом на Полтавщину!

БпЛА в центре Харьковщины курс на запад!

