Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Вдень суботи, 17 травня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні Сили.
О 15:47 ворожі дрони з півдня запустили на Запорізьку область. Звідти вони попрямували на Дніпропетровську.
Станом на 16:14 група "шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини летіла курсом на Харківщину.
Ворожі ударні БПЛА з Білгородської обл., РФ зафіксували курсом на південь Сумщини.
О 16:45 ПС повідомляли про:
- Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА в центрі Харківщини курсом на південний схід.
О 17:28 повідомлялося про:
Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини, північ Харківщини!
Група БпЛА рухається вздовж межі Сумщини та Харківщини на південь.
О 18:29 ПС повідомили, що:
- Група БпЛА на сході Полтавщини курсом на південь!
- БпЛА у центрі та на півдні Харківщини курсом на південний схід.
- "Шахеди" на сході Харківщини курсом на південь.
- "Шахеди" на межі Донеччини та Дніпропетровщини курсом на схід.
О 19:32 повідомлялося:
- Нова група БпЛА з Курської обл., рф на північ Сумщини!
- Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь!
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
- "Шахеди" на сході Полтавщини курсом на Харківщину!
- "Шахеди" на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
- "Шахеди" на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
Оновлення
О 20:10 ПС повідомили:
- Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на нівденний захід!
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину
О 20:59 повідомлялося:
- Нова група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
- Група БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину!
- Група БпЛА на півдні Харківщини курсом на Донеччину!
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область!
О 21:46 ПС повідомили:
- Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину!
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Донеччину!
О 22:29 повідомлялося:
- Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід!
- БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курсом на Полтавщину!
- БпЛА в центрі Харківщини курс на захід!
Оновлення
О 23:09 ПС повідомили:
- Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
- Група БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на південний захід!
- БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину!
- Група БпЛА на сході Харківщини курс на захід!
- Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курс на північ!
- Група БпЛА на сході Донеччини курс на північний захід!
О 23:28 повідомлялося:
- Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на захід, південний захід.
- Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на південний захід.
- БпЛА на півночі Черкащини курсом на південний захід.
- "Шахеди" на сході та півдні Полтавщини курсом на північ!
- Кілька груп "шахедів" на сході, півдні та в центрі Харківщини курсом на захід.
- Кілька груп "шахедів" уздовж межі Харківської та Дніпропетровської областей курсом на північний захід!
- БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північ.
О 00:08 ПС повідомили про оновлення щодо руху "шахедів:
- Нова група БпЛА з Курської обл.. рф, на Сумщину!
- Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні, заході та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину та Черкащину.
- "Шахеди" на сході та півдні Київщини курсом на столицю.
- "Шахеди" на сході та півдні Полтавщини курсом на північ!
- Кілька груп "шахедів" на сході, півдні та в центрі Полтавщини курсом на захід.
- Кілька груп "шахедів" на сході, півдні, заході та в центрі Харківщини курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
- Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Дніпропетровщини курсом на північний захід.
- "Шахеди" на півдні Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
- Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північ.
- Група "шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
- Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини курсом на Херсон!
О 01:02 ПС повідомили про:
Нові групи "шахедів" з Курської обл.. рф, на Сумщину,
з півдня на Херсонщину та Миколаївщину!
Наразі велика кількість ворожих дронів над Сумською, Харківською, Чернігівською, Полтавською, Дніпропетровською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Херсонською, Житомирською областями! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях.
