УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10708 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
5 232 11

Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами

Вдень суботи, 17 травня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні Сили.

О 15:47 ворожі дрони з півдня запустили на Запорізьку область. Звідти вони попрямували на Дніпропетровську.

Станом на 16:14 група "шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини летіла курсом на Харківщину.

Ворожі ударні БПЛА з Білгородської обл., РФ зафіксували курсом на південь Сумщини.

О 16:45 ПС повідомляли про:

  • Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в центрі Харківщини курсом на південний схід.

О 17:28 повідомлялося про:

Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини, північ Харківщини!

Група БпЛА рухається вздовж межі Сумщини та Харківщини на південь.

О 18:29 ПС повідомили, що:

  • Група БпЛА на сході Полтавщини курсом на південь!
  • БпЛА у центрі та на півдні Харківщини курсом на південний схід.
  • "Шахеди" на сході Харківщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на межі Донеччини та Дніпропетровщини курсом на схід.

О 19:32 повідомлялося:

  • Нова група БпЛА з Курської обл., рф на північ Сумщини!
  • Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь!
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
  • "Шахеди" на сході Полтавщини курсом на Харківщину!
  • "Шахеди" на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

Оновлення

О 20:10 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на нівденний захід!
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину

О 20:59 повідомлялося:

  • Нова група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
  • Група БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину!
  • Група БпЛА на півдні Харківщини курсом на Донеччину!
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область!

О 21:46 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину!
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Донеччину!

О 22:29 повідомлялося:

  • Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід!
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курсом на Полтавщину!
  • БпЛА в центрі Харківщини курс на захід!

Оновлення

О 23:09 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!
  • Група БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на південний захід!
  • БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину!
  • Група БпЛА на сході Харківщини курс на захід!
  • Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курс на північ!
  • Група БпЛА на сході Донеччини курс на північний захід!

О 23:28 повідомлялося:

  • Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на захід, південний захід.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на південний захід.
  • БпЛА на півночі Черкащини курсом на південний захід.
  • "Шахеди" на сході та півдні Полтавщини курсом на північ!
  • Кілька груп "шахедів" на сході, півдні та в центрі Харківщини курсом на захід.
  • Кілька груп "шахедів" уздовж межі Харківської та Дніпропетровської областей курсом на північний захід!
  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північ.

О 00:08 ПС повідомили про оновлення щодо руху "шахедів:

  • Нова група БпЛА з Курської обл.. рф, на Сумщину!
  • Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні, заході та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину та Черкащину.
  • "Шахеди" на сході та півдні Київщини курсом на столицю.
  • "Шахеди" на сході та півдні Полтавщини курсом на північ!
  • Кілька груп "шахедів" на сході, півдні та в центрі Полтавщини курсом на захід.
  • Кілька груп "шахедів" на сході, півдні, заході та в центрі Харківщини курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Дніпропетровщини курсом на північний захід.
  • "Шахеди" на півдні Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
  • Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північ.
  • Група "шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
  • Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини курсом на Херсон!

О 01:02 ПС повідомили про:

Нові групи "шахедів" з Курської обл.. рф, на Сумщину,

з півдня на Херсонщину та Миколаївщину!

Наразі велика кількість ворожих дронів над Сумською, Харківською, Чернігівською, Полтавською, Дніпропетровською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Херсонською, Житомирською областями! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2957) Шахед (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Збрехати жодних проблем з 2019
показати весь коментар
17.05.2025 20:30 Відповісти
+3
Єрмак, запускай дрони. Чи хто там у вас. План "ковьер"-то ви можете влаштувати, аби було бажання. Ракет немає, но збрехать, що дронів немє вже зеленим важкувато.
показати весь коментар
17.05.2025 20:07 Відповісти
+3
Начиная примерно с 16-00 идут постоянные пуски со всех направлений... Может в ответ, хоть один беспилотник запустят? Или "лидеру" некогда отдать приказ, встреча с "папой" на носу?
показати весь коментар
17.05.2025 23:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак, запускай дрони. Чи хто там у вас. План "ковьер"-то ви можете влаштувати, аби було бажання. Ракет немає, но збрехать, що дронів немє вже зеленим важкувато.
показати весь коментар
17.05.2025 20:07 Відповісти
Збрехати жодних проблем з 2019
показати весь коментар
17.05.2025 20:30 Відповісти
"Паляниці" "Паляниці" а я малєнькій такой...
показати весь коментар
17.05.2025 22:10 Відповісти
Что-то их сегодня очень много летит... Наверное сигнал Трампу, что х***о устал, хочет завершения.
показати весь коментар
17.05.2025 22:07 Відповісти
Трамп таки правду казав, про 24 години ??
******, це підтверджує, ЩОДЕННО обстрілюючи Україну, 24/7!
показати весь коментар
17.05.2025 22:41 Відповісти
Начиная примерно с 16-00 идут постоянные пуски со всех направлений... Может в ответ, хоть один беспилотник запустят? Или "лидеру" некогда отдать приказ, встреча с "папой" на носу?
показати весь коментар
17.05.2025 23:22 Відповісти
Я з Сирця, змалку шос' я там крав у тих садах, потім теплиці, зара амерікан ембассі. Боже бережи Сирец'і увесь фатерлянд.
показати весь коментар
17.05.2025 23:49 Відповісти
Мирні досягнення зеленського
показати весь коментар
18.05.2025 00:30 Відповісти
Зеля, а ну вдар по тим шахедам своїм потужним мирними планом, чи що там ще в тебе є потужне. Тільки рояль не чіпай.
показати весь коментар
18.05.2025 00:33 Відповісти
 
 