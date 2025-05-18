Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Вдень суботи, 17 травня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні Сили.

О 15:47 ворожі дрони з півдня запустили на Запорізьку область. Звідти вони попрямували на Дніпропетровську.

Станом на 16:14 група "шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини летіла курсом на Харківщину.

Ворожі ударні БПЛА з Білгородської обл., РФ зафіксували курсом на південь Сумщини.

О 16:45 ПС повідомляли про:

Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину;

БпЛА в центрі Харківщини курсом на південний схід.

О 17:28 повідомлялося про:

Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., РФ на південь Сумщини, північ Харківщини!

Група БпЛА рухається вздовж межі Сумщини та Харківщини на південь.

О 18:29 ПС повідомили, що:

Група БпЛА на сході Полтавщини курсом на південь!

БпЛА у центрі та на півдні Харківщини курсом на південний схід.

"Шахеди" на сході Харківщини курсом на південь.

"Шахеди" на межі Донеччини та Дніпропетровщини курсом на схід.

О 19:32 повідомлялося:

Нова група БпЛА з Курської обл., рф на північ Сумщини!

Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь!

БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.

"Шахеди" на сході Полтавщини курсом на Харківщину!

"Шахеди" на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

"Шахеди" на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

Оновлення

О 20:10 ПС повідомили:

Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на нівденний захід!

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину

О 20:59 повідомлялося:

Нова група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!

Група БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину!

Група БпЛА на півдні Харківщини курсом на Донеччину!

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область!

О 21:46 ПС повідомили:

Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!

Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину!

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Донеччину!

О 22:29 повідомлялося:

Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!

Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід!

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курсом на Полтавщину!

БпЛА в центрі Харківщини курс на захід!

Оновлення

О 23:09 ПС повідомили:

Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину!

Група БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на південний захід!

БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину!

Група БпЛА на сході Харківщини курс на захід!

Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курс на північ!

Група БпЛА на сході Донеччини курс на північний захід!

О 23:28 повідомлялося:

Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на захід, південний захід.

Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на південний захід.

БпЛА на півночі Черкащини курсом на південний захід.

"Шахеди" на сході та півдні Полтавщини курсом на північ!

Кілька груп "шахедів" на сході, півдні та в центрі Харківщини курсом на захід.

Кілька груп "шахедів" уздовж межі Харківської та Дніпропетровської областей курсом на північний захід!

БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північ.

О 00:08 ПС повідомили про оновлення щодо руху "шахедів:

Нова група БпЛА з Курської обл.. рф, на Сумщину!

Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні, заході та в центрі Чернігівщини курсом на Київщину та Черкащину.

"Шахеди" на сході та півдні Київщини курсом на столицю.

"Шахеди" на сході та півдні Полтавщини курсом на північ!

Кілька груп "шахедів" на сході, півдні та в центрі Полтавщини курсом на захід.

Кілька груп "шахедів" на сході, півдні, заході та в центрі Харківщини курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.

Кілька груп "шахедів" на півночі та в центрі Дніпропетровщини курсом на північний захід.

"Шахеди" на півдні Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північ.

Група "шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини курсом на Херсон!

О 01:02 ПС повідомили про:

Нові групи "шахедів" з Курської обл.. рф, на Сумщину,

з півдня на Херсонщину та Миколаївщину!

Наразі велика кількість ворожих дронів над Сумською, Харківською, Чернігівською, Полтавською, Дніпропетровською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Херсонською, Житомирською областями! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)