"Шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе
К сожалению, в результате вражеской дроновой атаки в Обуховском районе Киевской области от полученных травм погибла женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, ранены мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести.
Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.
В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.
Более подробную информацию о последствиях вражеской атаки ОВА обещает предоставить позже.
Воздушная тревога в регионе до сих пор продолжается. По данным Воздушных сил, зафиксировано БПЛА в центре Киевской области - курсом на Васильков.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские БПЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО.
А далі буде ще "веселіше", адже США не надаватиме допомогу Україні у зброї.
Так трампону наказав пуйло, всі вказівки ж тепер надходить в Білий Дім
з кремлівських кабінетів!