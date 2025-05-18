РУС
Атака шахедов на Киевщину
2 329 8

"Шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе

шахед атакует Киевскую область

К сожалению, в результате вражеской дроновой атаки в Обуховском районе Киевской области от полученных травм погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, ранены мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести.

Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж

В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

Более подробную информацию о последствиях вражеской атаки ОВА обещает предоставить позже.

Воздушная тревога в регионе до сих пор продолжается. По данным Воздушных сил, зафиксировано БПЛА в центре Киевской области - курсом на Васильков.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские БПЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО.

Автор: 

Киевская область (4295) Шахед (1403)
Пишут, что много прилетов по аэродрому в Василькове...
показать весь комментарий
18.05.2025 07:24 Ответить
Коли влада не може захистити свій народ, вона має піти геть.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:27 Ответить
А владу хто обирав?Мудрий народ.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:40 Ответить
77% від явки 40% решта проти була
показать весь комментарий
18.05.2025 10:47 Ответить
писав подання презу України щоб замість клумби під Північним мостом зробили полосу заїзду на міст, зняли кілометровий корк в годину пік. Відповіли що це не справа преза...................
показать весь комментарий
18.05.2025 10:48 Ответить
Тварина зелена оманська, де відповідь по Москві?
показать весь комментарий
18.05.2025 07:44 Ответить
Ось вони, "мирні ініціативи" пуйла та трампона!
А далі буде ще "веселіше", адже США не надаватиме допомогу Україні у зброї.
Так трампону наказав пуйло, всі вказівки ж тепер надходить в Білий Дім
з кремлівських кабінетів!
показать весь комментарий
18.05.2025 08:12 Ответить
 
 