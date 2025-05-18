"Шахеды" атакуют Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе

К сожалению, в результате вражеской дроновой атаки в Обуховском районе Киевской области от полученных травм погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, ранены мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести.

Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж

В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

Более подробную информацию о последствиях вражеской атаки ОВА обещает предоставить позже.

Воздушная тревога в регионе до сих пор продолжается. По данным Воздушных сил, зафиксировано БПЛА в центре Киевской области - курсом на Васильков.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские БПЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО.