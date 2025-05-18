2 067 3
Осколки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание
В ночь на воскресенье, 18 мая 2025 года, войска РФ атаковали Киев ударными дронами. Зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БПЛА в Голосеевском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, повреждена крыша нежилого здания.
Обошлось без пожара и пострадавших.
На месте работают специалисты.
"Между тем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - отмечают в КГВА.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Соромно за вибір Американців, маючи перед очима, наслідки свого підрахунку голосів у 2019 році!!