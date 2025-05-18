Осколки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание

В ночь на воскресенье, 18 мая 2025 года, войска РФ атаковали Киев ударными дронами. Зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БПЛА в Голосеевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, повреждена крыша нежилого здания.

Обошлось без пожара и пострадавших.

На месте работают специалисты.

"Между тем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - отмечают в КГВА.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе.