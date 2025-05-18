РУС
Атака БПЛА на Киев
2 067 3

Осколки "шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание

шахед над Киевом

В ночь на воскресенье, 18 мая 2025 года, войска РФ атаковали Киев ударными дронами. Зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БПЛА в Голосеевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, повреждена крыша нежилого здания.

Обошлось без пожара и пострадавших.

На месте работают специалисты.

"Между тем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - отмечают в КГВА.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что "шахеды" атаковали Киевскую область: погибла женщина, двое взрослых и ребенок ранены в Обуховском районе.

Автор: 

Киев (26012) Воздушные атаки на Киев (858) Шахед (1403)
Скільки не переговорюйтеся, не зустрічайтеся, а ху...ло залишиться ху...лом для всіх, мабуть тільки окрім трампанутого
показать весь комментарий
18.05.2025 07:41 Ответить
Наслідки, нікчемної балаканини Трампа про воєнного злочинця ******, бачимо в Україні щоденно!!
Соромно за вибір Американців, маючи перед очима, наслідки свого підрахунку голосів у 2019 році!!
показать весь комментарий
18.05.2025 09:26 Ответить
 
 