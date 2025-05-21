Знешкоджено 63 із 76 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 21 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що рашисти вночі атакували дронами Київщину: постраждала родина, є пошкодження. Нині низку регіонів нашої країни знову атакують ударні безпілотники.