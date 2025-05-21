Ворог знову атакує "Шахедами": є загроза для Київщини
Зранку 21 травня 2025 року війська РФ знову запустили в бік України ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, наразі є загроза для Київської області:
БпЛА на Чернігівщині - курс Київщина.
БпЛА на Черкащині - курс Київщина.
Карта повітряних тривог наразі така:
Нагадаємо, рашисти вночі атакували дронами Київщину: постраждала родина, є пошкодження.
