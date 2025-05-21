Ворог знову атакує "Шахедами": є загроза для Київщини

Зранку 21 травня 2025 року війська РФ знову запустили в бік України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, наразі є загроза для Київської області:

БпЛА на Чернігівщині - курс Київщина.

БпЛА на Черкащині - курс Київщина.

Карта повітряних тривог наразі така:

Нагадаємо, рашисти вночі атакували дронами Київщину: постраждала родина, є пошкодження.