Рашисти атакували дронами Київщину: постраждала родина, є пошкодження. ФОТОрепортаж

На жаль, унаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину постраждала сім’я з Бориспільського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, у хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес.

У сина 13 років - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги.

Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо, обійшлося без госпіталізації.

За даними ОВА, падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Наразі вирішується питання про забезпечення родини тимчасовим житлом.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

