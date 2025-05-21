Рашисты атаковали дронами Киевскую область: пострадала семья, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

К сожалению, в результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину пострадала семья из Бориспольского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, у парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс.

У сына 13 лет - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно, обошлось без госпитализации.

По данным ОВА, падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.











Сейчас решается вопрос об обеспечении семьи временным жильем.

Также в результате вражеской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.