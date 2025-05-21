Враг снова атакует "Шахедами": есть угроза для Киевской области

Утром 21 мая 2025 года войска РФ снова запустили в сторону Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, сейчас есть угроза для Киевской области:

БпЛА на Черниговщине - курс Киевщина.

БпЛА на Черкасщине - курс Киевщина.

Также читайте: В Киеве ночью раздавались взрывы: враг атаковал столицу дронами

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, рашисты ночью атаковали дронами Киевскую область: пострадала семья, есть повреждения.