У Харкові пролунав вибух, пошкоджено будинок, - мер (оновлено)

В ніч на 22 травня росіяни атакували Харків, у місті пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті пролунав вибух! Будьте обережні!" - написав він.

Згодом Терехов уточнив, що внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок у Холодногірському районі.

