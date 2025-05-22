1 421 0
У Харкові пролунав вибух, пошкоджено будинок, - мер (оновлено)
В ніч на 22 травня росіяни атакували Харків, у місті пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті пролунав вибух! Будьте обережні!" - написав він.
Згодом Терехов уточнив, що внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок у Холодногірському районі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль