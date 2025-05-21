Російський БпЛА впав біля житлового будинку в Харкові
В другій половині дня середи, 21 травня, біля житлового будинку в Індустріальному районі Харкова впав російський безпілотник.
Про це повідомив у телеграм очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 16.20 в Індустріальному районі Харкова виявили БПлА, що впав біля будинку. Тип дрону встановлюється", - розповів посадовець.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
евгений коноваленко #556652
показати весь коментар21.05.2025 20:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль