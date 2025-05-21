УКР
Російський БпЛА впав біля житлового будинку в Харкові

росіяни атакували дроном Харків

В другій половині дня середи, 21 травня, біля житлового будинку в Індустріальному районі Харкова впав російський безпілотник.

Про це повідомив у телеграм очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 16.20 в Індустріальному районі Харкова виявили БПлА, що впав біля будинку. Тип дрону встановлюється", - розповів посадовець.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також: Росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником

безпілотник (4756) Харків (5858) Харківська область (1523) Харківський район (533)
