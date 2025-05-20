УКР
Росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником

Вибух пролунав у Харкові 20 травня 2025 року

У Харкові пролунав вибух, зафіксовано приліт безпілотника російських окупантів.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інформація про "приліт" невстановленого БПЛА у лісосмузі Шевченківського району. Наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ ударили по місцю видачі гумдопомоги на Сумщині: є поранені

обстріл (30481) Харків (5857) Харківська область (1511) Харківський район (530)
А оператори мобільних групп ППО де?
Штурмують Курськ?
20.05.2025 13:42 Відповісти
Тільки фізичне знищення Пуйла припинить цю війну . Всі ми бачимо, що Донні -гандонні повністю обіср-ся з його невпинним бажанням закінчити війну виключно за рахунок тиску на Україну. Пуйлу цього мало, воно зовсім береги попутало. Тому своє слово повинні сказати керівники спецслужб: СБУ, ГУР і СЗР. Важко повірити, що якщо за це візьметься ціла держава Україна- Пуйло виживе. Треба тільки волю керівництва- віддати відповідний наказ і максимально забезпечити його виконання фінансами. В протилежному випадку треба чекати, доки Пуйло склеїть ласти природним шляхом, а це довго і приведе до величезних втрат. Якщо не має кому віддати такий наказ- треба негайно міняти те, що тепер в Україні називають президентом, на справжнього. Час не жде!.
20.05.2025 14:06 Відповісти
Зельман, дьорні Ермака та хай хоч один наш дрон запустять. Вже зрозуміло, що тебе Трамп послав потужно нахер.
20.05.2025 14:07 Відповісти
 
 