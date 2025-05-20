1 048 3
Росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником
У Харкові пролунав вибух, зафіксовано приліт безпілотника російських окупантів.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Є інформація про "приліт" невстановленого БПЛА у лісосмузі Шевченківського району. Наслідки встановлюються", - йдеться в повідомленні.
