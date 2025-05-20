РУС
Россияне атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником

Взрыв прогремел в Харькове 20 мая 2025 года

В Харькове прогремел взрыв, зафиксирован прилет беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть информация о "прилете" неустановленного БПЛА в лесополосе Шевченковского района. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Комментировать
А оператори мобільних групп ППО де?
Штурмують Курськ?
20.05.2025 13:42 Ответить
Тільки фізичне знищення Пуйла припинить цю війну . Всі ми бачимо, що Донні -гандонні повністю обіср-ся з його невпинним бажанням закінчити війну виключно за рахунок тиску на Україну. Пуйлу цього мало, воно зовсім береги попутало. Тому своє слово повинні сказати керівники спецслужб: СБУ, ГУР і СЗР. Важко повірити, що якщо за це візьметься ціла держава Україна- Пуйло виживе. Треба тільки волю керівництва- віддати відповідний наказ і максимально забезпечити його виконання фінансами. В протилежному випадку треба чекати, доки Пуйло склеїть ласти природним шляхом, а це довго і приведе до величезних втрат. Якщо не має кому віддати такий наказ- треба негайно міняти те, що тепер в Україні називають президентом, на справжнього. Час не жде!.
20.05.2025 14:06 Ответить
Зельман, дьорні Ермака та хай хоч один наш дрон запустять. Вже зрозуміло, що тебе Трамп послав потужно нахер.
20.05.2025 14:07 Ответить
 
 