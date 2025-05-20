1 048 3
Россияне атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником
В Харькове прогремел взрыв, зафиксирован прилет беспилотника российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть информация о "прилете" неустановленного БПЛА в лесополосе Шевченковского района. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.
