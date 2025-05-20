РУС
Войска РФ нанесли удар по месту выдачи гуманитарной помощи в Сумской области: есть раненые

Российский дрон

20 мая 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Великая Писаревка Ахтырского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 57-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Сумщину дронами и КАБами: горел гражданский объект в Белопольской громаде. ВИДЕО+ФОТО

Досудебное расследование осуществляется следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские войска ударили по Великописаревской громаде Сумщины, в результате чего повреждены гидротехнические сооружения.

Це вже здобутки путіна і трампа в одній упряжці бісової колесниці!
20.05.2025 13:45 Ответить
Це здобутки верховного, прости господи, головнокомандувача і його 5-6ти ехвективних манагерів.
20.05.2025 14:24 Ответить
 
 