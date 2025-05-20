Войска РФ нанесли удар по месту выдачи гуманитарной помощи в Сумской области: есть раненые

20 мая 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником место, где получали гуманитарную помощь жители поселка Великая Писаревка Ахтырского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 57-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Досудебное расследование осуществляется следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские войска ударили по Великописаревской громаде Сумщины, в результате чего повреждены гидротехнические сооружения.