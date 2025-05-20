Війська РФ ударили по місцю видачі гумдопомоги на Сумщині: є поранені

20 травня 2025 року близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка Охтирського району на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Іще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Сумщину дронами та КАБами: горів цивільний об’єкт у Білопільській громаді. ВІДЕО+ФОТО

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські війська вдарили по Великописарівській громаді Сумщини, внаслідок чого пошкоджено гідротехнічні споруди.