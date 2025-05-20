УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
1 310 2

Гідротехнічні споруди пошкоджено на Сумщині внаслідок обстрілу РФ: підтоплення немає. ФОТО

Російські війська вдарили по Великописарівській громаді Сумщини, внаслідок чого пошкоджено гідротехнічні споруди.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі підтоплення населених пунктів немає. Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Сумщині. Пошкоджено гідротехнічні споруди

Охтирській РВА доручили оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів.

"За висновками засідання загрози для населення на сьогодні немає. У разі змін – оперативно інформуватимемо мешканців.

Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам", - додали в ОВА.

Також дивіться: Рашисти атакували Сумщину дронами та КАБами: горів цивільний об’єкт у Білопільській громаді. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обстріл (30481) Сумська область (4168)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оцей земляний пагорб з калюжею це і є гідротехнічна споруда? Терміново виділити 20 мільйонів на відновлення.
показати весь коментар
20.05.2025 12:10 Відповісти
Шо Ви таке говорите ? 20 хм.
100 !
показати весь коментар
20.05.2025 15:09 Відповісти
 
 