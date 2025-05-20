1 310 2
Гідротехнічні споруди пошкоджено на Сумщині внаслідок обстрілу РФ: підтоплення немає. ФОТО
Російські війська вдарили по Великописарівській громаді Сумщини, внаслідок чого пошкоджено гідротехнічні споруди.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі підтоплення населених пунктів немає. Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців", - йдеться в повідомленні.
Охтирській РВА доручили оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів.
"За висновками засідання загрози для населення на сьогодні немає. У разі змін – оперативно інформуватимемо мешканців.
Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам", - додали в ОВА.
