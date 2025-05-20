Рашисти атакували Сумщину дронами та КАБами: горів цивільний об’єкт у Білопільській громаді. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти вівторка, 20 травня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та КАБами територію Сумської області.

"Поки люди спали – ворог бив дронами і авіабомбами по прикордонню: уночі росіяни атакували Білопільську та Юнаківську громади

Унаслідок ворожих дронів сталася масштабна пожежа на цивільному об'єкті в Білопільській громаді", - йдеться у повідомленні.

Також пізно ввечері ворог скинув керовані авіабомби на село Юнаківської громади – знищено два житлові будинки.

На щастя, минулося без людських жертв.







За даними Повітряних сил, загалом знищено 93 "Шахеди" зі 108, є наслідки в 4 регіонах.