Рашисти атакували Сумщину дронами та КАБами: горів цивільний об’єкт у Білопільській громаді. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти вівторка, 20 травня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та КАБами територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Поки люди спали – ворог бив дронами і авіабомбами по прикордонню: уночі росіяни атакували Білопільську та Юнаківську громади

Унаслідок ворожих дронів сталася масштабна пожежа на цивільному об'єкті в Білопільській громаді", - йдеться у повідомленні.

Також пізно ввечері ворог скинув керовані авіабомби на село Юнаківської громади – знищено два житлові будинки.

На щастя, минулося без людських жертв.

наслідки обстрілу Сумщини
наслідки обстрілу Сумщини
наслідки обстрілу Сумщини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами промзону Краматорська, є руйнування. Також зазначалося, що вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину безпілотниками, понівечено фермерське господарство, підприємство, ЛЕП.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 93 "Шахеди" зі 108, є наслідки в 4 регіонах.

