Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, понівечено фермерське господарство, підприємство, ЛЕП

У ніч проти 20 травня у Дніпропетровській області працювали сили ППО, знищено три ворожі цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російської атаки у Павлоградському районі понівечене фермерське господарство, виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

У Синельниківському районі через застосування агресором БпЛА є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.

По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади.

"За уточненою інформацією, через обстріл Покровської громади Нікопольського району, що стався вчора надвечір, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач", - додав Лисак.

