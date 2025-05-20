Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, понівечено фермерське господарство, підприємство, ЛЕП
У ніч проти 20 травня у Дніпропетровській області працювали сили ППО, знищено три ворожі цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок російської атаки у Павлоградському районі понівечене фермерське господарство, виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.
У Синельниківському районі через застосування агресором БпЛА є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.
По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади.
"За уточненою інформацією, через обстріл Покровської громади Нікопольського району, що стався вчора надвечір, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач", - додав Лисак.
