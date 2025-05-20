РУС
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками, разгромлено фермерское хозяйство, предприятие, ЛЭП

Последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 20 мая в Днепропетровской области работали силы ПВО, уничтожены три вражеские цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Вследствие российской атаки в Павлоградском районе побито фермерское хозяйство, возник пожар, который укротили спасатели.

В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушения на территории предприятия. Его также охватил огонь.

По Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Потерпели сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

"По уточненной информации, из-за обстрела Покровской громады Никопольского района, произошедшего вчера вечером, повреждены частный дом и линия электропередач", - добавил Лысак.

обстрел (29155) Днепропетровская область (4384) Никопольский район (399) Павлоградский район (57) Синельниковский район (198)
