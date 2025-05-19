13 загиблих цивільних та майже 2400 евакуйованих за тиждень, - Григоров про ситуацію на Сумщині

Очільник Сумщини Олег Григоров розповів в ефірі "Суспільне. Студія" про безпекову ситуацію в регіоні, стан поранених після удару по автобусу, евакуацію, розселення та допомогу ВПО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обстріли

Григоров зауважив, що ворог не припиняє обстрілів прикордоння. За минулу добу – 135 обстрілів, із них майже 100 – по Краснопільській громаді.

Загибель цивільних

Загроза є не тільки для прикордоння. Дрони і ракети долітають і вглиб області. Ворог бʼє по будинках цивільних, підприємствах та автівках. За тиждень на Сумщині від ворожих атак загинули 13 цивільних мешканців.

У лікарнях області перебувають четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки по автобусу у Білопіллі 17 травня: один у тяжкому стані, ще троє: у середньому та легкому. Того дня цинічний удар по Сумщині забрав життя девʼятьох людей.

Евакуація

Під евакуацію наразі підпадає понад 86 тисяч мешканців з 202 населених пунктів Сумської області.

Уже евакуювали понад 60% – це понад 52 тисячі людей. Забезпечуємо перевезення, прихисток і допомогу – гуманітарну, фінансову, психологічну.

За минулий тиждень з територій, які постійно атакує ворог, евакуювалися майже 2400 мешканців.

Руйнування

Постійні російські атаки руйнують житло цивільних, об’єкти інфраструктури, пошкоджують електро- й газові мережі.

Наразі без світла в області усього залишається майже 21 тисяча абонентів, без газу – понад 10 тисяч.

Здебільшого це населені пункти, які розташовані близько до кордону з ворогом і звідти через постійні обстріли з рф вже евакуйоване цивільне населення.

Захист інфраструктури

Водночас там, де це можливо, аварійні служби відновлюють постачання. Ми працюємо над захистом критичної інфраструктури та посиленням енергетичних потужностей області.

Взаємодія з військовими

Постійно взаємодіємо з ЗСУ та складовими сил оборони, слідкуємо за динамікою, розуміємо ситуацію на лінії бойового зіткнення, посилюємо оборону та готові реагувати, щоб захистити людей.