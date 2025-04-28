Понад 48 тисяч жителів прикордоння Сумщини евакуювали, - ОВА

Станом на сьогодні, 28 квітня, з прикордонних населених пунктів Сумщини евакуювали 48 612 людей, в тому числі 7 668 дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що понад усього на Сумщині підлягало евакуації 86080 людей, з них – 8293 дитини. На сьогодні вже евакуйовано 48612 людини (56,3%), з них 7668 дітей (92,4%).

Залишаються у громадах, з яких здійснюється евакуація, 37468 мирних жителів, у тому числі 625 дітей.

"З окремих громад Сумщини відбувалася евакуація у примусовий спосіб дітей. Підлягало евакуації – 804 дитини з 151 населеного пункту області. Всі діти наразі вже евакуйовані",- розповіли в ОВА.

В ОВА зазначили, що для обслуговування евакуйованих жителів в області розгорнуті транзитні центри в Сумах, Шостці та Глухові. Також в області розгорнули 20 місць тимчасового проживання для ВПО на 1074 ліжко-місця (на сьогодні 500 місць – вільні), також налічується 146 вільних будинків та 5 квартир.

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Жителів прикордонних громад Сумщини закликають евакуюватися через постійні обстріли російських окупантів.

"Ворог не припиняє терору проти цивільного населення. Внаслідок обстрілів майже щодня є загиблі та поранені мирні жителі прикордонних населених пунктів. Через постійні обстріли з боку російських військ жителів прикордонних громад ще раз закликають евакуюватися у безпечні місця", - сказано в повідомленні.

Раніше у ДПСУ розповіли, що на Сумському напрямку ситуація залишається непростою, там продовжують фіксувати застосування росіянами тактики спроби заходу малих штурмових груп (МШГ) на територію України.

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