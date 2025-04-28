Понад 48 тисяч жителів прикордоння Сумщини евакуювали, - ОВА
Станом на сьогодні, 28 квітня, з прикордонних населених пунктів Сумщини евакуювали 48 612 людей, в тому числі 7 668 дітей.
Про це повідомила Сумська ОВА за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що понад усього на Сумщині підлягало евакуації 86080 людей, з них – 8293 дитини. На сьогодні вже евакуйовано 48612 людини (56,3%), з них 7668 дітей (92,4%).
Залишаються у громадах, з яких здійснюється евакуація, 37468 мирних жителів, у тому числі 625 дітей.
"З окремих громад Сумщини відбувалася евакуація у примусовий спосіб дітей. Підлягало евакуації – 804 дитини з 151 населеного пункту області. Всі діти наразі вже евакуйовані",- розповіли в ОВА.
В ОВА зазначили, що для обслуговування евакуйованих жителів в області розгорнуті транзитні центри в Сумах, Шостці та Глухові. Також в області розгорнули 20 місць тимчасового проживання для ВПО на 1074 ліжко-місця (на сьогодні 500 місць – вільні), також налічується 146 вільних будинків та 5 квартир.
Жителів прикордонних громад Сумщини закликають евакуюватися через постійні обстріли російських окупантів.
"Ворог не припиняє терору проти цивільного населення. Внаслідок обстрілів майже щодня є загиблі та поранені мирні жителі прикордонних населених пунктів. Через постійні обстріли з боку російських військ жителів прикордонних громад ще раз закликають евакуюватися у безпечні місця", - сказано в повідомленні.
Раніше у ДПСУ розповіли, що на Сумському напрямку ситуація залишається непростою, там продовжують фіксувати застосування росіянами тактики спроби заходу малих штурмових груп (МШГ) на територію України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
увійшла !
по бездарності стратегічного завдання
.