ДПСУ про ситуацію на прикордонні Сумщини: Ворог прощупує й інші відтинки, крім Басівкі та Журавки

Наразі російські окупанти, застосовуючи тактику малих штурмових груп, намагаються створити "сіру зону" на окремих ділянках у межах Сумської області.

Про це у телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Напевно, що все таки повністю не вдається те, що ставить перед собою противник, але і раніше вони (росіяни. - Ред.) зазначили, що планують створити таку сіру зону по території України. Це ми зараз і проглядаємо на окремих ділянках у межах Сумської області", - повідомив Демченко.

Відповідаючи на запитання, чи легко відбивати атаки окупантів на квадроциклах, речник поінформував, що "складність потім полягає в тому, коли вони сходять з тих квадроциклів і намагаються закріпитися, тримаючи вже якусь свою позицію, очікуючи на подібні кріплення, і вже для того, щоб розширити спільно зону боїв вже на території України".

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Також, за даними ДПСУ, крім населених пунктів Басівка та Журавка, росіяни промацують й інші відтинки.

"Ворог прощупує й інші відтинки, де також планує застосовувати таку тактику - тактику заходу малих штурмових груп, і в окремих випадках це і спроби таких малих штурмових груп прорватися, використовуючи вже квадроцикли", - додав Демченко.

Водночас, за його словами, окупанти не вдаються до прориву кордону за допомогою броньованої техніки. Демченко висловив припущення, що це може бути через її недостатню кількість або збереження для подальших дій.

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Напередодні в Держприкордонслужбі зазначали, що ворожі штурмові групи намагаються зайти на Сумщину, щоб розширити зону бойових дій.