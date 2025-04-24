Найбільша активність ворожих військ фіксується на Сумщині та Харківщині, - Держприкордонслужба

Активність російських військ найбільше фіксується на Вовчанському напрямку у Харківській області, а також у напрямку Басівки і Журавки на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо говорити про кордон з Російською Федерацією, то досить активно себе противник зараз проявляє на Вовчанському напрямку. Не припиняються дії ворога, який застосовує тактику малих штурмових груп, у напрямку населеного пункту Басівка та Журавки - це Сумський відтинок кордону. По лінії фронту найбільш активно ворог намагається штурмувати позиції, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, на Краматорському напрямку", - повідомив Демченко.

Він також наголосив, що останніми днями ворог посилив обстріли вздовж кордону із застосуванням авіації, артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також танків, мінометів, завдає ударів дронами.

"Якщо говорити про кордон з Росією, то більше ворог активний на Сумському напрямку і на Харківському, але на окремих відтинках. Треба розуміти, що ворог уже довгий час тримав певні сили та засоби в межах Курської області, застосовуючи їх для того, щоб вибити Сили оборони України, які вели свою операцію... І тепер він ці сили застосовує, в тому числі і у напрямку нашого кордону. Я зазначав два напрямки - це Басівка і Журавка", - сказав Демченко.

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За його словами, загарбники зараз не використовують техніку для прориву кордону, дотримуючись тактики заходу малих штурмових груп на цих відтинках, і не виключені спроби їх розширення, щоб ці групи могли максимально глибоко зайти на територію України, закріпитися і розширювати зону активних боїв.

Крім того, зазначив речник, ворог постійно посилює свої сили та засоби на напрямку населених пунктів Липці і Вовчанськ на Харківщині. За його словами, тут противник досить активний і намагається вести штурмові дії, щоб розширювати зону боїв на території України.

Демченко зауважив, що ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася, формування ударних угруповань ворога тут не фіксується.

"Ситуація по кордону з Білоруссю не змінилася і якогось ударного угрупування, яке б знаходилося на території Білорусі поряд нашого кордону або яке б формувалося, і тут треба розуміти, що з різних підрозділів - чи з підрозділів армії Росії, чи з підрозділів армії Білорусі, - ми цього не фіксуємо. Але знову ж таки цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим, і маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - зазначив речник.

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Коментуючи ситуацію на кордоні Чернігівщини-Брянщини, він відзначив, що тут кількість обстрілів суттєво нижча, ніж на відтинках кордону в межах Сумської та Харківської областей. Водночас ворог щоденно застосовує тут і артилерію, і міномети, і дрони для ударів.

"Водночас на тих напрямках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби в межах Чернігівщини на кордоні з Росією, спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп протягом цього року ми не фіксували, а найбільш активні диверсійно-розвідувальні групи противника саме у напрямку Сумської області", - розповів Демченко, додавши, що ДРГ викривались і в межах Харківської області.