Самая большая активность вражеских войск фиксируется на Сумщине и Харьковщине, - Госпогранслужба

Активность российских войск больше всего фиксируется на Волчанском направлении в Харьковской области, а также в направлении Басовки и Журавки в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если говорить о границе с Российской Федерацией, то достаточно активно себя противник сейчас проявляет на Волчанском направлении. Не прекращаются действия врага, который применяет тактику малых штурмовых групп, в направлении населенного пункта Басовка и Журавки - это Сумской отрезок границы. По линии фронта наиболее активно враг пытается штурмовать позиции, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, на Краматорском направлении", - сообщил Демченко.

Он также отметил, что в последние дни враг усилил обстрелы вдоль границы с применением авиации, артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также танков, минометов, наносит удары дронами.

"Если говорить о границе с Россией, то больше враг активен на Сумском направлении и на Харьковском, но на отдельных отрезках. Надо понимать, что враг уже долгое время держал определенные силы и средства в пределах Курской области, применяя их для того, чтобы выбить Силы обороны Украины, которые вели свою операцию... И теперь он эти силы применяет, в том числе и в направлении нашей границы. Я отмечал два направления - это Басовка и Журавка", - сказал Демченко.

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По его словам, захватчики сейчас не используют технику для прорыва границы, придерживаясь тактики захода малых штурмовых групп на этих отрезках, и не исключены попытки их расширения, чтобы эти группы могли максимально глубоко зайти на территорию Украины, закрепиться и расширять зону активных боев.

Кроме того, отметил спикер, враг постоянно усиливает свои силы и средства на направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск на Харьковщине. По его словам, здесь противник достаточно активен и пытается вести штурмовые действия, чтобы расширять зону боев на территории Украины.

Демченко отметил, что ситуация на границе с Беларусью не изменилась, формирование ударных группировок врага здесь не фиксируется.

"Ситуация по границе с Беларусью не изменилась и какой-то ударной группировки, которая бы находилась на территории Беларуси рядом с нашей границей или которая бы формировалась, и здесь надо понимать, что из разных подразделений - или из подразделений армии России, или из подразделений армии Беларуси, - мы этого не фиксируем. Но опять же это направление для нас по-прежнему остается угрожающим, и должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - отметил спикер.

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Комментируя ситуацию на границе Черниговщины-Брянщины, он отметил, что здесь количество обстрелов существенно ниже, чем на отрезках границы в пределах Сумской и Харьковской областей. В то же время враг ежедневно применяет здесь и артиллерию, и минометы, и дроны для ударов.

"В то же время на тех направлениях, где находятся подразделения Государственной пограничной службы в пределах Черниговщины на границе с Россией, попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп в течение этого года мы не фиксировали, а наиболее активные диверсионно-разведывательные группы противника именно в направлении Сумской области", - рассказал Демченко, добавив, что ДРГ разоблачались и в пределах Харьковской области.