ГПСУ о ситуации на границе Сумской области: Враг прощупывает и другие участки, кроме Басовки и Журавки

Сейчас российские оккупанты, применяя тактику малых штурмовых групп, пытаются создать "серую зону" на отдельных участках в пределах Сумской области.

Об этом в телеэфире заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, что все таки полностью не удается то, что ставит перед собой противник, но и раньше они (россияне - Ред.) отметили, что планируют создать такую серую зону по территории Украины. Это мы сейчас и просматриваем на отдельных участках в пределах Сумской области", - сообщил Демченко.

Отвечая на вопрос, легко ли отражать атаки оккупантов на квадроциклах, спикер проинформировал, что "сложность потом заключается в том, когда они сходят с тех квадроциклов и пытаются закрепиться, держа уже какую-то свою позицию, ожидая подобные подкрепления, и уже для того, чтобы расширить совместно зону боев уже на территории Украины".

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Также, по данным ГПСУ, кроме населенных пунктов Басовка и Журавка, россияне прощупывают и другие отрезки.

"Враг прощупывает и другие отрезки, где также планирует применять такую тактику - тактику захода малых штурмовых групп, и в отдельных случаях это и попытки таких малых штурмовых групп прорваться, используя уже квадроциклы", - добавил Демченко.

В то же время, по его словам, оккупанты не прибегают к прорыву границы с помощью бронированной техники. Демченко высказал предположение, что это может быть из-за ее недостаточного количества или сохранения для дальнейших действий.

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Накануне в Госпогранслужбе отмечали, что вражеские штурмовые группы пытаются зайти на Сумщину, чтобы расширить зону боевых действий.