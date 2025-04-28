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Новости Бои у приграничья Сумщины
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ГПСУ о ситуации на границе Сумской области: Враг прощупывает и другие участки, кроме Басовки и Журавки

Россияне хотят создать буферную зону в Сумской области

Сейчас российские оккупанты, применяя тактику малых штурмовых групп, пытаются создать "серую зону" на отдельных участках в пределах Сумской области.

Об этом в телеэфире заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, что все таки полностью не удается то, что ставит перед собой противник, но и раньше они (россияне - Ред.) отметили, что планируют создать такую серую зону по территории Украины. Это мы сейчас и просматриваем на отдельных участках в пределах Сумской области", - сообщил Демченко.

Отвечая на вопрос, легко ли отражать атаки оккупантов на квадроциклах, спикер проинформировал, что "сложность потом заключается в том, когда они сходят с тех квадроциклов и пытаются закрепиться, держа уже какую-то свою позицию, ожидая подобные подкрепления, и уже для того, чтобы расширить совместно зону боев уже на территории Украины".

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Также, по данным ГПСУ, кроме населенных пунктов Басовка и Журавка, россияне прощупывают и другие отрезки.

"Враг прощупывает и другие отрезки, где также планирует применять такую тактику - тактику захода малых штурмовых групп, и в отдельных случаях это и попытки таких малых штурмовых групп прорваться, используя уже квадроциклы", - добавил Демченко.

В то же время, по его словам, оккупанты не прибегают к прорыву границы с помощью бронированной техники. Демченко высказал предположение, что это может быть из-за ее недостаточного количества или сохранения для дальнейших действий.

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Накануне в Госпогранслужбе отмечали, что вражеские штурмовые группы пытаются зайти на Сумщину, чтобы расширить зону боевых действий.

Автор: 

Госпогранслужба (6438) Сумская область (3147) Демченко Андрей (284)


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складність потім полягає в тому, коли вони сходять з тих квадроциклів і намагаються закріпитися, Джерело: https://censor.net/ua/n3549152
Може там нікому розбиратися з такою невразливою технікою, так у нас тут за 30 км від кордону дуже багато підстрижених і виголених військових у чистій формі п'ють каву днями біля своїх машин.
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28.04.2025 11:55 Ответить
Сходи до ТЦК і теж будеш підстриженим і виголеним військовим у чистій формі пити каву днями біля своєї машини.
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28.04.2025 12:03 Ответить
З мене в 67 уже давно досить тих років в армії, а таке пишу бо якось не хочеться другий раз в окупацію з-за того що тут недалеко навіть справитися з орками на мопедах - проблема.
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28.04.2025 13:01 Ответить
Ну то виходь на вулицю і вимагай всіх військових безвилазно відправити на нуль. Хай в окопах 365 днів на рік сидять, нічого їм каву пити. Твій син з зятем же в ЗСУ?
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28.04.2025 14:10 Ответить
Зять помер, у мене тільки дочка. Що Ви пишете, давайте сюди , може послухаєте канонаду і почнете адекватно сприймати реальність, я Вам про те що нікому ті мопеди зупинити і про те що в ближньому тилу робиться.
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28.04.2025 14:56 Ответить
Сподіваюсь там все заміновано.
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28.04.2025 12:04 Ответить
Мабуть, але уже десь 80 кв. км відкусили.
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28.04.2025 13:04 Ответить
 
 