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Новости Атаки ДРГ на приграничье Бои у приграничья Сумщины
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Вражеские штурмовые группы пытаются зайти в Сумскую область, чтобы расширить зону боевых действий, - Госпогранслужба

дрг, пограничник

На Сумском направлении ситуация остается непростой, там продолжают фиксировать применение россиянами тактики попытки захода малых штурмовых групп (МШГ) на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Что касается Сумского направления, то ситуация там непростая. Но, конечно, больше всего приковано внимание к отдельным отрезкам - это направление, в частности, населенных пунктов Басовка и Журавка, где враг, к сожалению, не прекращает свои действия, применяя тактику направления на территорию Украины таких малых штурмовых групп. И за последний период видим, что он даже пытается расширить и в пределах этой зоны, и на другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп", - отметил Демченко.

По его словам, россияне иногда даже пытаются прорываться на квадроциклах, чтобы максимально быстро углубиться на территорию Украины, в дальнейшем там закрепиться, дождаться подкрепления и уже расширять зону боев.

Демченко отметил работу пограничников и подразделений ВСУ, которые находятся на этом направлении, героизм защитников, которые держат позиции, меткость и мастерство артиллеристов, операторов БПЛА, которые наносят поражения противнику, не позволяя ему стремительно продвигаться по украинской территории, и уничтожают эти МШГ.

"Фактически иногда это группы по несколько человек, иногда это около пяти человек. Отдельно это, конечно, и обстрелы, которые не прекращает противник, применяя разнообразное вооружение и также прикрывая действия таких малых штурмовых групп на отдельных участках, о которых мы только что говорили", - подчеркнул спикер.

Отвечая на вопрос, накапливает ли противник силы и средства у границы для более мощных атак в будущем, Демченко отметил, что рядом с самой границей россияне, конечно, открыто не держат свои силы.

"Потому что и наши действия нацелены на то, чтобы уничтожать противника не только на территории Украины, который перешел нашу границу, но и наносить поражения по тем средствам, которые находятся на территории РФ, - это для нас законные цели. Это касается и техники, и средств поражения, которые применяет противник, в частности это танки и артиллерия, и места, где находятся операторы беспилотных аппаратов противника", - подчеркнул Демченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали 30 населенных пунктов на Сумщине: двое раненых, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

Автор: 

Госпогранслужба (6435) Сумская область (3143)


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Тепер це став Сумський напрямок,наслідки авантюри з Куркським напрямком.
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27.04.2025 12:59 Ответить
без курской авантюры было аля вовчанск еще год назад.харе ****** зрадойобские ныть,лучше поскорее в окно с 10 этажа выйдете,укр.инет пространство чище станет и меньше соплей если вы самозабаранитесь,скыглии,таких баранить надо даже нагальние чем кацапье.
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27.04.2025 13:31 Ответить
та досить вже ******* самим собі ! не було рік тому в курщині ніякого ударного кулака для вторгнення і захоплення сум ! там буи тільки ахматовці, які втекли і строковики, які розбіглися, або їх брали в полон зсу ! чи ви думаєте, що наші змогли б зайти в курщину, якби там були війська в великій кількості, які збиралися йти на суми !? та нашим так би дали там прикурити, що не то що Суджу б не вдалося захопити, а взагалі б та операція закінчилась не почавшись !
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27.04.2025 14:03 Ответить
4:19 Курський напрямок. 4:20 Сумський напрямок
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27.04.2025 13:07 Ответить
если пытаются- к сожалению, значит зайдут
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27.04.2025 13:13 Ответить
- Диверсанта піймали!
- Як визначили?
- Сказав, що "краватка" - "маленькая детская кравать"...
- Так "пожалійте" - відправте його в "домовину"...
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27.04.2025 13:31 Ответить
..не дозволяючи йому СТРІМКО просуватися українською територією, і знищують ці МШГ. Джерело: https://censor.net/ua/n3549053 а просуваючись не СТРІМКО орки уже захопили близько 90 кв. км в районі між Веселівкою, Журавкою, Новеньким і Басівкою і "намагаються " Біловоди і Локню.
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27.04.2025 13:38 Ответить
Значить правду сказав Герасимов, а наше МО - збрехало.
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27.04.2025 13:42 Ответить
да,да уже сумы захватили,уже почти под киевом на мотыках ендуро)
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27.04.2025 13:45 Ответить
Ну так, поржать, уже 49 населених пунктів відселили і ОВА просить в 20-км зоні не приходити на цвинтарі.
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27.04.2025 14:21 Ответить
...де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію Джерело: https://censor.net/ua/n3549053
- але ж ми , за 3 роки (чи за 8 попередніх ...) звели там потужні лінії укріплень , тож у ворога жодних шансів ... чи не так ?
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27.04.2025 14:24 Ответить
 
 