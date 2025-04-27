Вражеские штурмовые группы пытаются зайти в Сумскую область, чтобы расширить зону боевых действий, - Госпогранслужба

На Сумском направлении ситуация остается непростой, там продолжают фиксировать применение россиянами тактики попытки захода малых штурмовых групп (МШГ) на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Что касается Сумского направления, то ситуация там непростая. Но, конечно, больше всего приковано внимание к отдельным отрезкам - это направление, в частности, населенных пунктов Басовка и Журавка, где враг, к сожалению, не прекращает свои действия, применяя тактику направления на территорию Украины таких малых штурмовых групп. И за последний период видим, что он даже пытается расширить и в пределах этой зоны, и на другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп", - отметил Демченко.

По его словам, россияне иногда даже пытаются прорываться на квадроциклах, чтобы максимально быстро углубиться на территорию Украины, в дальнейшем там закрепиться, дождаться подкрепления и уже расширять зону боев.

Демченко отметил работу пограничников и подразделений ВСУ, которые находятся на этом направлении, героизм защитников, которые держат позиции, меткость и мастерство артиллеристов, операторов БПЛА, которые наносят поражения противнику, не позволяя ему стремительно продвигаться по украинской территории, и уничтожают эти МШГ.

"Фактически иногда это группы по несколько человек, иногда это около пяти человек. Отдельно это, конечно, и обстрелы, которые не прекращает противник, применяя разнообразное вооружение и также прикрывая действия таких малых штурмовых групп на отдельных участках, о которых мы только что говорили", - подчеркнул спикер.

Отвечая на вопрос, накапливает ли противник силы и средства у границы для более мощных атак в будущем, Демченко отметил, что рядом с самой границей россияне, конечно, открыто не держат свои силы.

"Потому что и наши действия нацелены на то, чтобы уничтожать противника не только на территории Украины, который перешел нашу границу, но и наносить поражения по тем средствам, которые находятся на территории РФ, - это для нас законные цели. Это касается и техники, и средств поражения, которые применяет противник, в частности это танки и артиллерия, и места, где находятся операторы беспилотных аппаратов противника", - подчеркнул Демченко.

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