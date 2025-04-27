Ворожі штурмові групи намагаються зайти на Сумщину, щоб розширити зону бойових дій, - Держприкордонслужба
На Сумському напрямку ситуація залишається непростою, там продовжують фіксувати застосування росіянами тактики спроби заходу малих штурмових груп (МШГ) на територію України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Щодо Сумського напрямку, то ситуація там непроста. Але, звісно, найбільше прикута увага до окремих відтинків - це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", - зазначив Демченко.
За його словами, росіяни інколи навіть намагаються прориватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, надалі там закріпитися, дочекатися підкріплення і вже розширювати зону боїв.
Демченко відзначив роботу прикордонників і підрозділів ЗСУ, які перебувають на цьому напрямку, героїзм захисників, які тримають позиції, влучність і майстерність артилеристів, операторів БПЛА, які завдають уражень противнику, не дозволяючи йому стрімко просуватися українською територією, і знищують ці МШГ.
"Фактично інколи це групи по кілька осіб, інколи це близько п'яти осіб. Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", - підкреслив речник.
Відповідаючи на запитання, чи накопичує противник сили і засоби біля кордону для більш потужних атак у майбутньому, Демченко зауважив, що поряд із самим кордоном росіяни, звісно, відкрито не тримають свої сили.
"Бо і наші дії націлені на те, щоб знищувати противника не лише на території України, який перейшов наш кордон, а й завдавати уражень по тих засобах, які знаходяться на території РФ, - це для нас законні цілі. Це стосується і техніки, і засобів ураження, які застосовує противник, зокрема це танки і артилерія, і місця, де перебувають оператори безпілотних апаратів противника", - наголосив Демченко.
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- але ж ми , за 3 роки (чи за 8 попередніх ...) звели там потужні лінії укріплень , тож у ворога жодних шансів ... чи не так ?
Щоб повернуть назад людські втрати будуть в 3-4. Рази більші