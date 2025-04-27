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Новини Атаки ДРГ на прикордоння Сумщини Бої біля прикордоння Сумщини
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Ворожі штурмові групи намагаються зайти на Сумщину, щоб розширити зону бойових дій, - Держприкордонслужба

дрг,прикордонник

На Сумському напрямку ситуація залишається непростою, там продовжують фіксувати застосування росіянами тактики спроби заходу малих штурмових груп (МШГ) на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Щодо Сумського напрямку, то ситуація там непроста. Але, звісно, найбільше прикута увага до окремих відтинків - це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", - зазначив Демченко.

За його словами, росіяни інколи навіть намагаються прориватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, надалі там закріпитися, дочекатися підкріплення і вже розширювати зону боїв.

Демченко відзначив роботу прикордонників і підрозділів ЗСУ, які перебувають на цьому напрямку, героїзм захисників, які тримають позиції, влучність і майстерність артилеристів, операторів БПЛА, які завдають уражень противнику, не дозволяючи йому стрімко просуватися українською територією, і знищують ці МШГ.

"Фактично інколи це групи по кілька осіб, інколи це близько п'яти осіб. Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", - підкреслив речник.

Відповідаючи на запитання, чи накопичує противник сили і засоби біля кордону для більш потужних атак у майбутньому, Демченко зауважив, що поряд із самим кордоном росіяни, звісно, відкрито не тримають свої сили.

"Бо і наші дії націлені на те, щоб знищувати противника не лише на території України, який перейшов наш кордон, а й завдавати уражень по тих засобах, які знаходяться на території РФ, - це для нас законні цілі. Це стосується і техніки, і засобів ураження, які застосовує противник, зокрема це танки і артилерія, і місця, де перебувають оператори безпілотних апаратів противника", - наголосив Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували 30 населених пунктів на Сумщині: двоє поранених, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) Сумська область (3692)


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Топ коментарі
+3
- Диверсанта піймали!
- Як визначили?
- Сказав, що "краватка" - "маленькая детская кравать"...
- Так "пожалійте" - відправте його в "домовину"...
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27.04.2025 13:31
+2
без курской авантюры было аля вовчанск еще год назад.харе ****** зрадойобские ныть,лучше поскорее в окно с 10 этажа выйдете,укр.инет пространство чище станет и меньше соплей если вы самозабаранитесь,скыглии,таких баранить надо даже нагальние чем кацапье.
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27.04.2025 13:31
+2
та досить вже ******* самим собі ! не було рік тому в курщині ніякого ударного кулака для вторгнення і захоплення сум ! там буи тільки ахматовці, які втекли і строковики, які розбіглися, або їх брали в полон зсу ! чи ви думаєте, що наші змогли б зайти в курщину, якби там були війська в великій кількості, які збиралися йти на суми !? та нашим так би дали там прикурити, що не то що Суджу б не вдалося захопити, а взагалі б та операція закінчилась не почавшись !
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27.04.2025 14:03
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Тепер це став Сумський напрямок,наслідки авантюри з Куркським напрямком.
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27.04.2025 12:59 Відповісти
без курской авантюры было аля вовчанск еще год назад.харе ****** зрадойобские ныть,лучше поскорее в окно с 10 этажа выйдете,укр.инет пространство чище станет и меньше соплей если вы самозабаранитесь,скыглии,таких баранить надо даже нагальние чем кацапье.
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27.04.2025 13:31 Відповісти
та досить вже ******* самим собі ! не було рік тому в курщині ніякого ударного кулака для вторгнення і захоплення сум ! там буи тільки ахматовці, які втекли і строковики, які розбіглися, або їх брали в полон зсу ! чи ви думаєте, що наші змогли б зайти в курщину, якби там були війська в великій кількості, які збиралися йти на суми !? та нашим так би дали там прикурити, що не то що Суджу б не вдалося захопити, а взагалі б та операція закінчилась не почавшись !
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27.04.2025 14:03 Відповісти
4:19 Курський напрямок. 4:20 Сумський напрямок
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27.04.2025 13:07 Відповісти
если пытаются- к сожалению, значит зайдут
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27.04.2025 13:13 Відповісти
- Диверсанта піймали!
- Як визначили?
- Сказав, що "краватка" - "маленькая детская кравать"...
- Так "пожалійте" - відправте його в "домовину"...
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27.04.2025 13:31 Відповісти
..не дозволяючи йому СТРІМКО просуватися українською територією, і знищують ці МШГ. Джерело: https://censor.net/ua/n3549053 а просуваючись не СТРІМКО орки уже захопили близько 90 кв. км в районі між Веселівкою, Журавкою, Новеньким і Басівкою і "намагаються " Біловоди і Локню.
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27.04.2025 13:38 Відповісти
Значить правду сказав Герасимов, а наше МО - збрехало.
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27.04.2025 13:42 Відповісти
да,да уже сумы захватили,уже почти под киевом на мотыках ендуро)
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27.04.2025 13:45 Відповісти
Ну так, поржать, уже 49 населених пунктів відселили і ОВА просить в 20-км зоні не приходити на цвинтарі.
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27.04.2025 14:21 Відповісти
...де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію Джерело: https://censor.net/ua/n3549053
- але ж ми , за 3 роки (чи за 8 попередніх ...) звели там потужні лінії укріплень , тож у ворога жодних шансів ... чи не так ?
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27.04.2025 14:24 Відповісти
Не можна віддавати територію України
Щоб повернуть назад людські втрати будуть в 3-4. Рази більші
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27.04.2025 14:28 Відповісти
 
 