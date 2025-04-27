УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Сумщини
173 0

Росіяни атакували 30 населених пунктів на Сумщині: двоє поранених, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

Наслідки російського обстрілу Сумщини

Протягом доби, з ранку 26 по ранок 27 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області.

Про це розповіли в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранення дістали два мирні жителі – у Шосткинській та Краснопільській громадах. Пораненим надається необхідна медична допомога.

За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби та FPV-дрони:

  • більш як 10 пусків КАБів;
  • майже 20 атак ударними дронами.

Також читайте: Війська РФ вдарили ракетою по громаді на Сумщині: пошкоджено підприємство

Повідомляється, що через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді – зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миропільській громаді - приватні домоволодіння та заклад дошкільної освіти;
  • у Шосткинській громаді – об’єкти цивільної інфраструктури, господарчі приміщення та приватні домоволодіння;
  • у Краснопільській громаді – двоповерховий житловий будинок приватні домоволодіння та автомобілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, постраждала 85-річна жінка. ФОТОрепортаж

Також зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 11 хвилин .

Автор: 

обстріл (28546) Сумська область (3692)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 