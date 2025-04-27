Росіяни атакували 30 населених пунктів на Сумщині: двоє поранених, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, з ранку 26 по ранок 27 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області.
Про це розповіли в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранення дістали два мирні жителі – у Шосткинській та Краснопільській громадах. Пораненим надається необхідна медична допомога.
За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби та FPV-дрони:
- більш як 10 пусків КАБів;
- майже 20 атак ударними дронами.
Повідомляється, що через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді – зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миропільській громаді - приватні домоволодіння та заклад дошкільної освіти;
- у Шосткинській громаді – об’єкти цивільної інфраструктури, господарчі приміщення та приватні домоволодіння;
- у Краснопільській громаді – двоповерховий житловий будинок приватні домоволодіння та автомобілі.
Також зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 11 хвилин .
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