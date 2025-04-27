Росіяни атакували 30 населених пунктів на Сумщині: двоє поранених, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом доби, з ранку 26 по ранок 27 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області.

Про це розповіли в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранення дістали два мирні жителі – у Шосткинській та Краснопільській громадах. Пораненим надається необхідна медична допомога.



За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.



Ворог активно застосовував керовані авіабомби та FPV-дрони:

більш як 10 пусків КАБів;

майже 20 атак ударними дронами.

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Повідомляється, що через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді – зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури;

у Миропільській громаді - приватні домоволодіння та заклад дошкільної освіти;

у Шосткинській громаді – об’єкти цивільної інфраструктури, господарчі приміщення та приватні домоволодіння;

у Краснопільській громаді – двоповерховий житловий будинок приватні домоволодіння та автомобілі.

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Також зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 11 хвилин .