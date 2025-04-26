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Новини Обстріли Сумщини
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Війська РФ вдарили ракетою по громаді на Сумщині: пошкоджено підприємство

Удар по Сумщині

Сьогодні вранці, 26 квітня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади в Сумській області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджені господарчі споруди одного з підприємств.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки атаки уточнюються.

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Крім того, через активні обстріли на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді сьогодні скасовано курсування приміського потяга
"Терещенська – Неплюєве – Терещенська".

За інформацією "Укрзалізниці", маршрут потяга "Конотоп – Неплюєве – Конотоп" обмежено до станції Макове.

Автор: 

обстріл (28533) Сумська область (3689) Шостка (51) Шосткинський район (23)


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"Там пряталісь бендєрівці і бендєроавтомобілі" - пропаганда московії озвучить причину .....
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26.04.2025 14:21 Відповісти
Цікаво . А коли ми будемо адекватно бити по рашистам у Курську, Белгороді, Воронежі, Брянську т.д тобто хоча б там де це можна добре робити дронами . Невже дійсно зеля так ссить кипятком що всі яйця резнікову віддав по 17 гривен а у самого їх взагалі немає вже.
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26.04.2025 14:22 Відповісти
адміни залізнична станція називається Янпіль , а не Ямпіль !
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26.04.2025 15:10 Відповісти
Самти Янпіль.
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26.04.2025 15:18 Відповісти
 
 