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Війська РФ вдарили ракетою по громаді на Сумщині: пошкоджено підприємство
Сьогодні вранці, 26 квітня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади в Сумській області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджені господарчі споруди одного з підприємств.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки атаки уточнюються.
Крім того, через активні обстріли на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді сьогодні скасовано курсування приміського потяга
"Терещенська – Неплюєве – Терещенська".
За інформацією "Укрзалізниці", маршрут потяга "Конотоп – Неплюєве – Конотоп" обмежено до станції Макове.
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Luk Viktor
показати весь коментар26.04.2025 14:21 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Одесса #571719
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роман #583809
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