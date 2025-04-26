Війська РФ вдарили ракетою по громаді на Сумщині: пошкоджено підприємство

Сьогодні вранці, 26 квітня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади в Сумській області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджені господарчі споруди одного з підприємств.



На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки атаки уточнюються.

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Крім того, через активні обстріли на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді сьогодні скасовано курсування приміського потяга

"Терещенська – Неплюєве – Терещенська".



За інформацією "Укрзалізниці", маршрут потяга "Конотоп – Неплюєве – Конотоп" обмежено до станції Макове.