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Новости Обстрелы Сумщины
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Войска РФ нанесли ракетный удар по громаде в Сумской области: повреждено предприятие

Удар по Сумской области

Сегодня утром, 26 апреля, враг нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара повреждены хозяйственные постройки одного из предприятий.

На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия атаки уточняются.

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Кроме того, из-за активных обстрелов на перегоне Маково - Ямполь в Шосткинской громаде сегодня отменено курсирование пригородного поезда
"Терещенская - Неплюево - Терещенская".

По информации "Укрзализныци", маршрут поезда "Конотоп - Неплюево - Конотоп" ограничен до станции Маково.

Автор: 

обстрел (27212) Сумская область (3141) Шостка (73) Шосткинский район (24)


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"Там пряталісь бендєрівці і бендєроавтомобілі" - пропаганда московії озвучить причину .....
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26.04.2025 14:21 Ответить
Цікаво . А коли ми будемо адекватно бити по рашистам у Курську, Белгороді, Воронежі, Брянську т.д тобто хоча б там де це можна добре робити дронами . Невже дійсно зеля так ссить кипятком що всі яйця резнікову віддав по 17 гривен а у самого їх взагалі немає вже.
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26.04.2025 14:22 Ответить
адміни залізнична станція називається Янпіль , а не Ямпіль !
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26.04.2025 15:10 Ответить
Самти Янпіль.
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26.04.2025 15:18 Ответить
 
 