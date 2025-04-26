Войска РФ нанесли ракетный удар по громаде в Сумской области: повреждено предприятие

Сегодня утром, 26 апреля, враг нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара повреждены хозяйственные постройки одного из предприятий.



На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия атаки уточняются.

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Кроме того, из-за активных обстрелов на перегоне Маково - Ямполь в Шосткинской громаде сегодня отменено курсирование пригородного поезда

"Терещенская - Неплюево - Терещенская".



По информации "Укрзализныци", маршрут поезда "Конотоп - Неплюево - Конотоп" ограничен до станции Маково.