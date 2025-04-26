666 4
Войска РФ нанесли ракетный удар по громаде в Сумской области: повреждено предприятие
Сегодня утром, 26 апреля, враг нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады в Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеского удара повреждены хозяйственные постройки одного из предприятий.
На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия атаки уточняются.
Кроме того, из-за активных обстрелов на перегоне Маково - Ямполь в Шосткинской громаде сегодня отменено курсирование пригородного поезда
"Терещенская - Неплюево - Терещенская".
По информации "Укрзализныци", маршрут поезда "Конотоп - Неплюево - Конотоп" ограничен до станции Маково.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий26.04.2025 14:21 Ответить Мне нравится 0
Владимир Одесса #571719
показать весь комментарий26.04.2025 14:22 Ответить Мне нравится 1
роман #583809
показать весь комментарий26.04.2025 15:10 Ответить Мне нравится 0
Alex K #531926
показать весь комментарий26.04.2025 15:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль