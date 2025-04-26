Россияне атаковали 33 населенных пункта Сумской области: повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 25 по утро 26 апреля 2025 года, российские войска совершили почти 160 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных громадах Сумской области.

О ситуации на Сумщине по состоянию на утро 26 апреля рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.



Враг активно применял управляемые авиабомбы и FPV-дроны:

почти 30 пусков КАБов;

почти 50 атак ударными дронами.

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Краснопольской громаде - разрушен объект гражданской инфраструктуры;

в Эсманьской громаде - повреждены хозяйственные помещения сельскохозяйственного предприятия.

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Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области в течение суток раненых и погибших мирных жителей нет.

Также в ОВА сообщили, что за сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 77 человек.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 11 часов 29 минут.

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